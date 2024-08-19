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В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода - РИА Новости, 19.08.2024
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10:42 19.08.2024 (обновлено: 10:49 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/mchs-1967000199.html
В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода
В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода - РИА Новости, 19.08.2024
В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода
В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода, где произошла разгерметизация, сведения по пострадавшим уточняются, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:42
2024-08-19T10:49
происшествия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода, где произошла разгерметизация, сведения по пострадавшим уточняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Стерлитамаке пожарные МЧС России тушат факельное горение по улице Уфимский тракт. Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа. Сведения по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара и недопущения его распространения, привлечены 20 специалистов и шесть единиц техники.
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происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода

© Фото : МЧС РоссииПожар на линии газопровода в Стерлитамаке
Пожар на линии газопровода в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода, где произошла разгерметизация, сведения по пострадавшим уточняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В Стерлитамаке пожарные МЧС России тушат факельное горение по улице Уфимский тракт. Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа. Сведения по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара и недопущения его распространения, привлечены 20 специалистов и шесть единиц техники.
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ПроисшествияСтерлитамакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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