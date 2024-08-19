https://ria.ru/20240819/mchs-1967000199.html

В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода

В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода - РИА Новости, 19.08.2024

В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода

В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода, где произошла разгерметизация, сведения по пострадавшим уточняются, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:42

2024-08-19T10:42

2024-08-19T10:49

происшествия

стерлитамак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000805_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_80408084ebd3ce47efc98ef717233f6a.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Стерлитамаке пожарные тушат факельное горение на линии газопровода, где произошла разгерметизация, сведения по пострадавшим уточняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Стерлитамаке пожарные МЧС России тушат факельное горение по улице Уфимский тракт. Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа. Сведения по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара и недопущения его распространения, привлечены 20 специалистов и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20240615/pozhar-1953124798.html

стерлитамак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)