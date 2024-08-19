https://ria.ru/20240819/market-1967082996.html

"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей

"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей - РИА Новости, 19.08.2024

"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей

"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, полученные средства будут реинвестированы для расширения и... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:41

2024-08-19T14:41

2024-08-19T14:42

экономика

технологии

москва

екатеринбург

нижний новгород

яндекс.маркет

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, полученные средства будут реинвестированы для расширения и поддержания технологической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Основная цель "Маркета" – поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжать запускать уникальные на рынке решения. Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры", - сказано в сообщении. Помимо этого, маркетплейс продолжит ежегодно выделять около 10 миллиарда рублей из средств, полученных от сервисного сбора, на аренду серверов и сопутствующего оборудования, продление или покупку лицензионного программного обеспечения, расширение штата IT-кадров, а также их заработные платы. На первом этапе это нововведение коснется пользователей "Маркета" из Москвы (и области), Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, потом список городов будет расширяться. "Сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю с соблюдением всех заявленных условий. И будет распространяться на все виды оплат и логистических схем", - уточнили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20231120/katalog-1910557693.html

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екатеринбург

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экономика, технологии, москва, екатеринбург, нижний новгород, яндекс.маркет