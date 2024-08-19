https://ria.ru/20240819/magnit-1967003394.html

"Магнит" запустил франшизу большинства своих торговых форматов

"Магнит" запустил франшизу большинства своих торговых форматов - РИА Новости, 19.08.2024

"Магнит" запустил франшизу большинства своих торговых форматов

Ритейлер "Магнит" решил запустить франшизу большинства своих торговых форматов, первые магазины, как ожидается, откроются уже этой осенью, следует из сообщения... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:52

2024-08-19T10:52

2024-08-19T10:52

экономика

россия

магнит (компания-ритейлер)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ритейлер "Магнит" решил запустить франшизу большинства своих торговых форматов, первые магазины, как ожидается, откроются уже этой осенью, следует из сообщения компании. ""Магнит", крупнейший в России ритейлер по числу магазинов, запускает франшизу большинства своих торговых форматов – от ультрамалых магазинов до супермаркетов формата "у дома плюс"... В настоящее время компания ведет переговоры с потенциальными франчайзи. Ожидается, что первые франчайзинговые магазины под брендами "Магнита" откроются уже этой осенью", - говорится в сообщении. Так, ритейлер предлагает партнерам сотрудничество по модели обратной франшизы: она предусматривает передачу франчайзи прав на использование бренда и бизнес-модели ритейлера. "Франчайзи выступают в роли агентов по реализации товаров "Магнита" и отвечают за операционное управление магазинами, получая поддержку и экспертное сопровождение на всех этапах ведения бизнеса", - поясняют в компании. В компании отметили, что запуск новой модели бизнеса позволит ускорить развитие сети, а партнерам даст возможность выйти на новый уровень развития своего бизнеса при поддержке ритейлера. "Предполагается, что франчайзинговые магазины будут идентичны собственным торговым объектам ритейлера с точки зрения товарного предложения, ценовой и маркетинговой политики, внешнего оформления", - добавили в "Магните". В портфель франшиз ритейлера входят киоски "Магнит GO", ультрамалые магазины "Магнит Рядом", дрогери "Магнит Косметик", магазины "Магнит у дома" - ключевого формата ритейлера, а также "Магнит у дома плюс". Кроме того, в перспективе компания запустит франшизу "жестких" дискаунтеров В1. Генеральный директор сети Евгений Случевский отметил, что развитие по франчайзингу поможет "Магниту" нарастить темпы экспансии и выйти в регионы, где он пока не представлен. В зависимости от формата торговой точки инвестиции в открытие одного магазина составят от 2,5 миллиона рублей. Срок окупаемости также зависит от формата и в среднем составит 18 месяцев, отмечают в "Магните". По оценке розничной сети, в ближайшие несколько лет будет открыто более 1 тысячи франчайзинговых магазинов. "Франшиза предполагает гибкость при выборе франчайзи и торговых объектов, без жестких требований к размеру помещений: подходящая торговая площадь составляет от 50 квадратных метров до 1 тысячи квадратных метров. Партнерами ритейлера могут стать любые лица, владеющие торговой недвижимостью на праве собственности или долгосрочной аренды, как независимые предприниматели, так и региональные торговые сети", - заключили в компании.

https://realty.ria.ru/20231208/magnit-1914619477.html

https://realty.ria.ru/20240725/diksi-1961927084.html

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экономика, россия, магнит (компания-ритейлер)