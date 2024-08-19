https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967200059.html
Лукашенко высмеял политику оппозиции
Лукашенко высмеял политику оппозиции - РИА Новости, 19.08.2024
Лукашенко высмеял политику оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привык к тому, что белорусская оппозиция его "свергает" и "хоронит" каждый год. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:44
2024-08-19T22:44
2024-08-19T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привык к тому, что белорусская оппозиция его "свергает" и "хоронит" каждый год. "Что касается моего свержения… В течение 30 лет (нахождения у власти – ред.) минимум 30 раз (пытались – ред.). Каждый год меня все "свергали" и "хоронили": "Вот подохнет, вот умрет, вот то, вот это". Пока я еще живу. Я уже к этому привык и на это не обращаю внимания", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Лукашенко отметил, что есть около 100 действительно подготовленных выходцев из Белоруссии, которые сейчас воюют на стороне ВСУ на Украине и которые хотели бы прийти на белорусскую территорию, чтобы "перевернуть" республику. "Сто человек придут через границу, у них цель - захватить один район, объявить там независимость и ввести НАТО... Идиотский план. Хотели захватить район на западе, возможно, сейчас на юге (хотят - ред.). Я тогда сразу им ответил: "Мы вас снесем в течение суток, от вас ничего не останется", - предупредил белорусский президент, говоря о бесперспективности реализации такого плана оппозиции.
https://ria.ru/20240819/ataka-1967196308.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, НАТО
Лукашенко высмеял политику оппозиции
Лукашенко заявил, что привык к постоянным попыткам оппозиции "похоронить" его