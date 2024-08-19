https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967200059.html

Лукашенко высмеял политику оппозиции

Лукашенко высмеял политику оппозиции - РИА Новости, 19.08.2024

Лукашенко высмеял политику оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привык к тому, что белорусская оппозиция его "свергает" и "хоронит" каждый год. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:44

2024-08-19T22:44

2024-08-19T22:44

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нато

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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привык к тому, что белорусская оппозиция его "свергает" и "хоронит" каждый год. "Что касается моего свержения… В течение 30 лет (нахождения у власти – ред.) минимум 30 раз (пытались – ред.). Каждый год меня все "свергали" и "хоронили": "Вот подохнет, вот умрет, вот то, вот это". Пока я еще живу. Я уже к этому привык и на это не обращаю внимания", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Лукашенко отметил, что есть около 100 действительно подготовленных выходцев из Белоруссии, которые сейчас воюют на стороне ВСУ на Украине и которые хотели бы прийти на белорусскую территорию, чтобы "перевернуть" республику. "Сто человек придут через границу, у них цель - захватить один район, объявить там независимость и ввести НАТО... Идиотский план. Хотели захватить район на западе, возможно, сейчас на юге (хотят - ред.). Я тогда сразу им ответил: "Мы вас снесем в течение суток, от вас ничего не останется", - предупредил белорусский президент, говоря о бесперспективности реализации такого плана оппозиции.

https://ria.ru/20240819/ataka-1967196308.html

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато