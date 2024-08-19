https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967193623.html

Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко

Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.08.2024

Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами, ведь они вскоре поймут, что на Западе никому не... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:40

2024-08-19T21:40

2024-08-19T21:40

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александр лукашенко

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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами, ведь они вскоре поймут, что на Западе никому не нужны. "Придут времена – все изменится. Точно так же и в Украине… Неужели мы не восстановим наши добрые отношения? Восстановим. Пару фактов со стороны Запада – на Украине поймут, что их просто использовали и потом кинули. Они это пойму и к нам придут. Мы будем восстанавливать все разрушенное уже на более высокой основе. Все равно украинцы будут нашими людьми, никто их там не ждет (на Западе – ред.), никому они там не нужны", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", которое показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Президент Белоруссии подчеркнул, что украинцы нужны Западу только для того, чтобы они участвовали в "бойне" против России.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html

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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко