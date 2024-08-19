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Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967193623.html
Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко
Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.08.2024
Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами, ведь они вскоре поймут, что на Западе никому не... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:40
2024-08-19T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами, ведь они вскоре поймут, что на Западе никому не нужны. "Придут времена – все изменится. Точно так же и в Украине… Неужели мы не восстановим наши добрые отношения? Восстановим. Пару фактов со стороны Запада – на Украине поймут, что их просто использовали и потом кинули. Они это пойму и к нам придут. Мы будем восстанавливать все разрушенное уже на более высокой основе. Все равно украинцы будут нашими людьми, никто их там не ждет (на Западе – ред.), никому они там не нужны", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", которое показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Президент Белоруссии подчеркнул, что украинцы нужны Западу только для того, чтобы они участвовали в "бойне" против России.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко
Украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко: украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами, ведь они вскоре поймут, что на Западе никому не нужны.
"Придут времена – все изменится. Точно так же и в Украине… Неужели мы не восстановим наши добрые отношения? Восстановим. Пару фактов со стороны Запада – на Украине поймут, что их просто использовали и потом кинули. Они это пойму и к нам придут. Мы будем восстанавливать все разрушенное уже на более высокой основе. Все равно украинцы будут нашими людьми, никто их там не ждет (на Западе – ред.), никому они там не нужны", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", которое показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1".
Президент Белоруссии подчеркнул, что украинцы нужны Западу только для того, чтобы они участвовали в "бойне" против России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине
18 августа, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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