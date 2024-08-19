https://ria.ru/20240819/lukashenko--1967195715.html

Лукашенко допустил ликвидацию Зеленского Будановым*

Лукашенко допустил ликвидацию Зеленского Будановым* - РИА Новости, 20.08.2024

Лукашенко допустил ликвидацию Зеленского Будановым*

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может поручить ликвидировать Владимира Зеленского, об... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-19T21:59

2024-08-19T21:59

2024-08-20T01:26

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МИНСК, 19 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может поручить ликвидировать Владимира Зеленского, об этом глава республики заявил в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показала "Беларусь 1"."Если ты занимался неизвестно чем, пришел в политику — и ты к этому не готов. <...> А еще деньги любишь. Вот тебе денег немножко дали, в Англии сказали: "Вот особнячок свободный, за эти деньги купи". И он будет там с Аленой (супруга Зеленского Елена. — Прим. ред.) сидеть и с детишками радоваться. Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов* пошлет кого-нибудь — ликвидируют как предателя. Надо не исключать такую возможность", — пояснил белорусский лидер.Он также предупреждал Зеленского, что США после смены президента могут отказаться от имеющихся с Украиной договоренностей, и призывал строить отношения на основе взаимных интересов, но глава киевского режима, по словам Лукашенко, "не понимает".На минувшей неделе Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.На этом фоне администрация Белого дома предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации главы киевского режима, чтобы вынудить его покинуть пост, указали в СВР.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html

https://ria.ru/20240814/zelenskiy-1966259737.html

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964231686.html

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