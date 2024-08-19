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Московские специалисты отремонтируют около 80 объектов в Луганске - РИА Новости, 19.08.2024
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Московские специалисты отремонтируют около 80 объектов в Луганске
Московские специалисты отремонтируют около 80 объектов в Луганске - РИА Новости, 19.08.2024
Московские специалисты отремонтируют около 80 объектов в Луганске
Столичные специалисты капитально ремонтируют около 80 объектов в Луганске в этом году, работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:29
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столичные специалисты капитально ремонтируют около 80 объектов в Луганске в этом году, работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные специалисты в этом году капитально ремонтируют около 80 объектов в Луганске. Работы проходят в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенного между правительствами Москвы и Луганской Народной Республики. Оно предусматривает восстановление и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры в Луганске, а также благоустройство отдельных территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты отремонтируют также 76 кровель многоквартирных домов общей площадью почти 76 тысяч квадратных метров: это 44 скатных шиферных кровли и 32 мягких. "В новом учебном году учащиеся одной из луганских школ смогут заниматься в отремонтированном здании. Московские специалисты привели в порядок кровлю и фасад, заменили оконные блоки, установили внутренние перегородки, выполнили отделку помещений, а также обновили системы электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и слаботочные системы", - уточняется на сайте. Сообщается, что к концу 2024 года специалисты завершат ремонт одной из городских поликлиник Луганска. Уже отремонтирована кровля, а сейчас специалисты занимаются фасадами, внутренней отделкой, а также заменяют оконные блоки и обновляют инженерные сети. Также они приведут в порядок прилегающую территорию.
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в мире, городское хозяйство москвы, луганск, москва, луганская народная республика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, В мире, Городское хозяйство Москвы, Луганск, Москва, Луганская Народная Республика

Московские специалисты отремонтируют около 80 объектов в Луганске

© РИА Новости / Максим Скопцов | Перейти в медиабанкЗавершающие работы по восстановлению детского сада в Луганске
Завершающие работы по восстановлению детского сада в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Максим Скопцов
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Завершающие работы по восстановлению детского сада в Луганске
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столичные специалисты капитально ремонтируют около 80 объектов в Луганске в этом году, работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Столичные специалисты в этом году капитально ремонтируют около 80 объектов в Луганске. Работы проходят в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенного между правительствами Москвы и Луганской Народной Республики. Оно предусматривает восстановление и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры в Луганске, а также благоустройство отдельных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты отремонтируют также 76 кровель многоквартирных домов общей площадью почти 76 тысяч квадратных метров: это 44 скатных шиферных кровли и 32 мягких.
"В новом учебном году учащиеся одной из луганских школ смогут заниматься в отремонтированном здании. Московские специалисты привели в порядок кровлю и фасад, заменили оконные блоки, установили внутренние перегородки, выполнили отделку помещений, а также обновили системы электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и слаботочные системы", - уточняется на сайте.
Сообщается, что к концу 2024 года специалисты завершат ремонт одной из городских поликлиник Луганска. Уже отремонтирована кровля, а сейчас специалисты занимаются фасадами, внутренней отделкой, а также заменяют оконные блоки и обновляют инженерные сети. Также они приведут в порядок прилегающую территорию.
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