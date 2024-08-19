https://ria.ru/20240819/livan-1967201340.html

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по складам на востоке Ливана

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по складам на востоке Ливана - РИА Новости, 19.08.2024

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по складам на востоке Ливана

ВВС Израиля в понедельник нанесли серию ударов по складам с оружием шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке Ливана, а также ликвидировали... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:59

2024-08-19T22:59

2024-08-19T23:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник нанесли серию ударов по складам с оружием шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке Ливана, а также ликвидировали ключевого участника ракетного подразделения этой организации Хусейна Али Хусейна, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам с оружием "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на атакованных объектах", - говорится в сообщении. По сведениям израильских военных, в ходе еще одного авиаудара в районе Дейр-Канун на юге Ливана был ликвидирован боевик "Хезболлах" Хусейн Али Хусейн, игравший важную роль в ракетном подразделении движения в районе Ярин. Ранее в понедельник осведомленный источник сообщил РИА Новости, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в населенных пунктах - Набищит, Сариин и Касрнабба в долине Бекаа. Этот регион на востоке Ливана расположен примерно в 100 километрах от израильской границы. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан, бекаа, в мире