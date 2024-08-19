https://ria.ru/20240819/lavrov-1967147937.html

Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами

Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами - РИА Новости, 19.08.2024

Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему видео у себя в Telegram-канале, назвал слухами "скрытые контакты" Москвы и... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:44

2024-08-19T17:44

2024-08-19T17:57

сергей лавров

россия

украина

катар

турция

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему видео у себя в Telegram-канале, назвал слухами "скрытые контакты" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции, по его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для России конференции по Украине в Швейцарии."Появившиеся в последнее время слухи о неких скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара, были еще слухи, что турецкие наши соседи планируют как-то попытаться посредничать в сфере продовольственной безопасности, но в контексте обеспечения свободы мореплавания в Черном море. Сами понимаете, какая цель у подобного рода задумок может быть", - сказал Лавров.Министр объяснил, что такие сообщения публикуются в развитие швейцарской конференции по Украине, где было решено создать рабочие группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам."Рабочие группы созданы, готовятся заседания, и кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого, потому что еще раз скажу: речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240819/lavrov-1967146935.html

https://ria.ru/20240819/lavrov-1967108596.html

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украина

катар

турция

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сергей лавров, россия, украина, катар, турция, в мире