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Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами - РИА Новости, 19.08.2024
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17:44 19.08.2024 (обновлено: 17:57 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967147937.html
Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами
Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами - РИА Новости, 19.08.2024
Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему видео у себя в Telegram-канале, назвал слухами "скрытые контакты" Москвы и... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:44
2024-08-19T17:57
сергей лавров
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему видео у себя в Telegram-канале, назвал слухами "скрытые контакты" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции, по его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для России конференции по Украине в Швейцарии."Появившиеся в последнее время слухи о неких скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара, были еще слухи, что турецкие наши соседи планируют как-то попытаться посредничать в сфере продовольственной безопасности, но в контексте обеспечения свободы мореплавания в Черном море. Сами понимаете, какая цель у подобного рода задумок может быть", - сказал Лавров.Министр объяснил, что такие сообщения публикуются в развитие швейцарской конференции по Украине, где было решено создать рабочие группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам."Рабочие группы созданы, готовятся заседания, и кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого, потому что еще раз скажу: речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967146935.html
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сергей лавров, россия, украина, катар, турция, в мире
Сергей Лавров, Россия, Украина, Катар, Турция, В мире
Лавров назвал скрытые контакты Москвы и Киева слухами

Лавров: контакты с Украиной при посредничестве Катара и Турции являются слухами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему видео у себя в Telegram-канале, назвал слухами "скрытые контакты" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции, по его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для России конференции по Украине в Швейцарии.
"Появившиеся в последнее время слухи о неких скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара, были еще слухи, что турецкие наши соседи планируют как-то попытаться посредничать в сфере продовольственной безопасности, но в контексте обеспечения свободы мореплавания в Черном море. Сами понимаете, какая цель у подобного рода задумок может быть", - сказал Лавров.
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Министр объяснил, что такие сообщения публикуются в развитие швейцарской конференции по Украине, где было решено создать рабочие группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам.
"Рабочие группы созданы, готовятся заседания, и кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого, потому что еще раз скажу: речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского", - добавил Лавров.
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