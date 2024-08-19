https://ria.ru/20240819/lavrov-1967146935.html

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может - РИА Новости, 19.08.2024

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может

После вторжения Украины в Курскую область переговоров с Киевом быть не может, а ответ России на эти действия находится в компетенции президента Владимира... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:41

2024-08-19T17:41

2024-08-19T22:30

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. После вторжения Украины в Курскую область переговоров с Киевом быть не может, а ответ России на эти действия находится в компетенции президента Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Президент (России - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: "мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", - сказал Лавров.На вопрос журналиста, каким может быть ответ России на эти действия, Лавров напомнил, что этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/lavrov-1967147937.html

https://ria.ru/20240819/lavrov-1967109686.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)