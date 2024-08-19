https://ria.ru/20240819/lavrov-1967128742.html

Лавров: Ереван саботирует соглашение по коммуникациям через Сюникский район

Лавров: Ереван саботирует соглашение по коммуникациям через Сюникский район - РИА Новости, 19.08.2024

Лавров: Ереван саботирует соглашение по коммуникациям через Сюникский район

Именно Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коммуникаций через Сюникский район Армении, Москва же выступает за скорейшее заключение мира... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:43

2024-08-19T16:43

2024-08-19T16:43

евросоюз

сергей лавров

армения

в мире

азербайджан

ереван

никол пашинян

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Именно Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коммуникаций через Сюникский район Армении, Москва же выступает за скорейшее заключение мира между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы – за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции", - сказал Лавров в комментарии для Первого канала в Баку. Он подчеркнул, что главное сегодня - следовать духу и букве серии трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2022 годах. "Основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч и документов, в полной мере сохраняет свою актуальность", - подчеркнул министр. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240819/mid-1967065161.html

https://ria.ru/20240819/rossija-1967046574.html

https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html

армения

азербайджан

ереван

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евросоюз, сергей лавров, армения, в мире, азербайджан, ереван, никол пашинян, ильхам алиев