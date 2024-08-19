https://ria.ru/20240819/lavrov-1967109686.html

Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США

Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США - РИА Новости, 19.08.2024

Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США

Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:00

2024-08-19T16:00

2024-08-19T18:03

специальная военная операция на украине

сша

курская область

россия

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - сказал Лавров в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину, комментируя подходы западных стран к нападениям Киева на Курскую область.Он подчеркнул, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков", которые оставили Европу без дешевого российского топлива.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, курская область, россия, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины