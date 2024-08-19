Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США
Лавров: Зеленский никогда не стал бы нападать на Курскую область без приказа США
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - сказал Лавров в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину, комментируя подходы западных стран к нападениям Киева на Курскую область.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
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