Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 19.08.2024 (обновлено: 18:03 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967109686.html
Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США
Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США - РИА Новости, 19.08.2024
Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США
Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:00
2024-08-19T18:03
специальная военная операция на украине
сша
курская область
россия
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - сказал Лавров в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину, комментируя подходы западных стран к нападениям Киева на Курскую область.Он подчеркнул, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков", которые оставили Европу без дешевого российского топлива.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_69c56183d5487e686a80ee2f151352a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, курская область, россия, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США

Лавров: Зеленский никогда не стал бы нападать на Курскую область без приказа США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - сказал Лавров в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину, комментируя подходы западных стран к нападениям Киева на Курскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков", которые оставили Европу без дешевого российского топлива.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала