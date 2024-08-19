https://ria.ru/20240819/lavrov-1967037780.html
В МИД России назвали украинский режим террористическим и нацистским
В МИД России назвали украинский режим террористическим и нацистским - РИА Новости, 19.08.2024
В МИД России назвали украинский режим террористическим и нацистским
ЛАВРОВ: ДЛЯ РФ АБСОЛЮТНО ЯСНО, ЧТО УКРАИНСКИЙ РЕЖИМ - ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ И НАЦИСТСКИЙ РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:33
2024-08-19T12:33
2024-08-19T12:33
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519992_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_5356e1d345d40059ddeb449c6adae4cc.jpg
ЛАВРОВ: ДЛЯ РФ АБСОЛЮТНО ЯСНО, ЧТО УКРАИНСКИЙ РЕЖИМ - ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ И НАЦИСТСКИЙРИА Новости
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519992_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_46b4ce22615179c128decd313d8c2a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия