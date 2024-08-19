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Вице-мэр Риги призвал Минюст ограничить использование русского языка - РИА Новости, 19.08.2024
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21:24 19.08.2024 (обновлено: 21:33 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/latviya-1967192590.html
Вице-мэр Риги призвал Минюст ограничить использование русского языка
Вице-мэр Риги призвал Минюст ограничить использование русского языка - РИА Новости, 19.08.2024
Вице-мэр Риги призвал Минюст ограничить использование русского языка
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс заявил, что обратился в министерство юстиции Латвии с призывом законодательно ограничить использование русского языка в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:24
2024-08-19T21:33
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс заявил, что обратился в министерство юстиции Латвии с призывом законодательно ограничить использование русского языка в общественных местах. Ратниекс сообщил, что якобы получил "от жителей ряд жалоб на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует на своих рекламных плакатах русский язык, который можно увидеть в городской среде". "Это неприемлемо, но размещение такой рекламы разрешено нормативными актами, поэтому я предложил минюсту пересмотреть эти нормативные акты - Закон о государственном языке и постановления кабмина - и внести в них изменения, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и ​​других материалах, видных в общественных местах", - написал Ратниекс в соцсети Х. Вице-мэр также отметил, что направил запрос и в министерство культуры, чтобы оно "оценило деятельность подконтрольного ему столичного учреждения, которое использует на плакатах русский язык". По словам Ратниекса, Центр государственного языка поддерживает план мэрии "по созданию городской среды Риги без элементов, создающих ассоциацию с Россией, однако признает что при действующей законодательной базе в сфере использования государственного языка нет оснований для запрета". Ратниекс ранее был одним из инициаторов переименования в Риге улицы Москвы, а также улиц, названных в честь русских писателей и ученых. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959089868.html
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рига, россия, латвия, в мире
Рига, Россия, Латвия, В мире
Вице-мэр Риги призвал Минюст ограничить использование русского языка

Вице-мэр Риги Ратниекс призвал Минюст ограничить использование русского языка

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Здание посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс заявил, что обратился в министерство юстиции Латвии с призывом законодательно ограничить использование русского языка в общественных местах.
Ратниекс сообщил, что якобы получил "от жителей ряд жалоб на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует на своих рекламных плакатах русский язык, который можно увидеть в городской среде".
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"Это неприемлемо, но размещение такой рекламы разрешено нормативными актами, поэтому я предложил минюсту пересмотреть эти нормативные акты - Закон о государственном языке и постановления кабмина - и внести в них изменения, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и ​​других материалах, видных в общественных местах", - написал Ратниекс в соцсети Х.
Вице-мэр также отметил, что направил запрос и в министерство культуры, чтобы оно "оценило деятельность подконтрольного ему столичного учреждения, которое использует на плакатах русский язык".
По словам Ратниекса, Центр государственного языка поддерживает план мэрии "по созданию городской среды Риги без элементов, создающих ассоциацию с Россией, однако признает что при действующей законодательной базе в сфере использования государственного языка нет оснований для запрета".
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Ратниекс ранее был одним из инициаторов переименования в Риге улицы Москвы, а также улиц, названных в честь русских писателей и ученых.
Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
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