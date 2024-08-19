https://ria.ru/20240819/latviya-1967045816.html

Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы"

Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы" - РИА Новости, 19.08.2024

Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы"

Власти Латвии во вторник выставят на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине, следует... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:52

2024-08-19T12:52

2024-08-19T12:53

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Латвии во вторник выставят на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине, следует из публикации в Латвийском официальном вестнике. В документе сообщается, что земельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс, дом 7 в Риге будет выставлен на аукцион 20 августа с начальной стоимостью 3,57 миллиона евро и шагом в 10 тысяч евро. Аукцион продлится до 19 сентября. Власти Латвии ранее сообщали, что вырученные с аукциона деньги планируют направить на поддержку Украины. В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры.

https://ria.ru/20240111/dom-1920773299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, коммерческая недвижимость, латвия, рига, украина, россия, москва