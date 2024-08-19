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Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы" - РИА Новости, 19.08.2024
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12:52 19.08.2024 (обновлено: 12:53 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/latviya-1967045816.html
Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы" - РИА Новости, 19.08.2024
Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Власти Латвии во вторник выставят на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине, следует... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:52
2024-08-19T12:53
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Латвии во вторник выставят на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине, следует из публикации в Латвийском официальном вестнике. В документе сообщается, что земельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс, дом 7 в Риге будет выставлен на аукцион 20 августа с начальной стоимостью 3,57 миллиона евро и шагом в 10 тысяч евро. Аукцион продлится до 19 сентября. Власти Латвии ранее сообщали, что вырученные с аукциона деньги планируют направить на поддержку Украины. В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры.
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в мире, коммерческая недвижимость, латвия, рига, украина, россия, москва
В мире, Коммерческая недвижимость, Латвия, Рига, Украина, Россия, Москва
Власти Латвии выставят на аукцион национализированный "Дом Москвы"

В Латвии выставят на аукцион национализированный культурный центр "Дом Москвы"

CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, LatviaДом Москвы в Риге
Дом Москвы в Риге - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, Latvia
Дом Москвы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Латвии во вторник выставят на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине, следует из публикации в Латвийском официальном вестнике.
В документе сообщается, что земельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс, дом 7 в Риге будет выставлен на аукцион 20 августа с начальной стоимостью 3,57 миллиона евро и шагом в 10 тысяч евро. Аукцион продлится до 19 сентября.
Власти Латвии ранее сообщали, что вырученные с аукциона деньги планируют направить на поддержку Украины.
В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры.
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