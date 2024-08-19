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Глава крымского парламента заявил о попытках Запада ослабить Россию - РИА Новости, 19.08.2024
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13:09 19.08.2024 (обновлено: 13:16 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/krym-1967051417.html
Глава крымского парламента заявил о попытках Запада ослабить Россию
Глава крымского парламента заявил о попытках Запада ослабить Россию - РИА Новости, 19.08.2024
Глава крымского парламента заявил о попытках Запада ослабить Россию
Страны Запада пытаются ослабить Россию, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя информацию о планах сковать действия РФ РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:09
2024-08-19T13:16
россия
черное море
владимир константинов
николай патрушев
владимир путин
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Страны Запада пытаются ослабить Россию, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя информацию о планах сковать действия РФ на Черном море. Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявил, что Запад активно выполняет стратегию сковывания России на Черном море. При этом планы НАТО по усилению позиций в регионе идут вразрез с положениями конвенции Монтрё, ограничивающими присутствие военных флотов нечерноморских государств. "Западная стратегия не только в том, чтобы сковать нас на Черном море. Она на самом деле гораздо глубже – сделать так, чтобы Россия слабела и слабела до максимума. А как им удастся это сделать – вот их стратегия. Поэтому будет это Черное море или Белое, им это все равно", - сказал Константинов. По словам политика, коллективный Запад не может смириться с тем, что у России есть такой сильный лидер как Владимир Путин, а страна не стоит на коленях.
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россия, черное море, владимир константинов, николай патрушев, владимир путин, нато, в мире
Россия, Черное море, Владимир Константинов, Николай Патрушев, Владимир Путин, НАТО, В мире
Глава крымского парламента заявил о попытках Запада ослабить Россию

Глава парламента Крыма Константинов: Запад хочет ослабить Россию на Черном море

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Страны Запада пытаются ослабить Россию, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя информацию о планах сковать действия РФ на Черном море.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявил, что Запад активно выполняет стратегию сковывания России на Черном море. При этом планы НАТО по усилению позиций в регионе идут вразрез с положениями конвенции Монтрё, ограничивающими присутствие военных флотов нечерноморских государств.
«
"Западная стратегия не только в том, чтобы сковать нас на Черном море. Она на самом деле гораздо глубже – сделать так, чтобы Россия слабела и слабела до максимума. А как им удастся это сделать – вот их стратегия. Поэтому будет это Черное море или Белое, им это все равно", - сказал Константинов.
По словам политика, коллективный Запад не может смириться с тем, что у России есть такой сильный лидер как Владимир Путин, а страна не стоит на коленях.
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РоссияЧерное мореВладимир КонстантиновНиколай ПатрушевВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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