"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине
Премьер Саксонии Кречмер: правительство ФРГ перешло красные линии по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de призвал правительство Германии, помогая Украине, не забывать о собственных ограничениях.
"Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные "красные линии". Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки", — сказал он.
"Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные "красные линии". Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки", — сказал он.
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Кречмер добавил, что чем быстрее наступит перемирие на Украине, тем быстрее деньги перестанут тратиться на то, чтобы стрелять друг в друга.
На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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