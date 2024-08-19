https://ria.ru/20240819/krechmer-1967047795.html

"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине

"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 19.08.2024

"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de призвал правительство Германии, помогая Украине, не забывать о собственных РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:56

2024-08-19T12:56

2024-08-19T16:42

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de призвал правительство Германии, помогая Украине, не забывать о собственных ограничениях. "Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные "красные линии". Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки", — сказал он. Кречмер добавил, что чем быстрее наступит перемирие на Украине, тем быстрее деньги перестанут тратиться на то, чтобы стрелять друг в друга.На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.Читайте в Дзен: "Мужики, вы — смертники". Кто вынудил ВСУ изменить тактикуУ последней черты: Запад заговорил с Киевом по-другому

https://ria.ru/20240819/rot-1966980105.html

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