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"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 19.08.2024 (обновлено: 16:42 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/krechmer-1967047795.html
"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине
"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 19.08.2024
"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de призвал правительство Германии, помогая Украине, не забывать о собственных РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:56
2024-08-19T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
михаэль кречмер
нато
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de призвал правительство Германии, помогая Украине, не забывать о собственных ограничениях. "Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные "красные линии". Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки", — сказал он. Кречмер добавил, что чем быстрее наступит перемирие на Украине, тем быстрее деньги перестанут тратиться на то, чтобы стрелять друг в друга.На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.Читайте в Дзен: "Мужики, вы — смертники". Кто вынудил ВСУ изменить тактикуУ последней черты: Запад заговорил с Киевом по-другому
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в мире, украина, германия, михаэль кречмер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Михаэль Кречмер, НАТО
"Красные линии". В ФРГ выступили с призывом по Украине

Премьер Саксонии Кречмер: правительство ФРГ перешло красные линии по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de призвал правительство Германии, помогая Украине, не забывать о собственных ограничениях.

"Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные "красные линии". Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки", — сказал он.
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Кречмер добавил, что чем быстрее наступит перемирие на Украине, тем быстрее деньги перестанут тратиться на то, чтобы стрелять друг в друга.
На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияМихаэль КречмерНАТО
 
 
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