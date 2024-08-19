https://ria.ru/20240819/koleso-1967150402.html
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 19.08.2024
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми
Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:54
2024-08-19T17:54
2024-08-19T18:38
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967159243_0:199:3010:1892_1920x0_80_0_0_2c555e5702bec43fb46d254f2b94e358.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле, в настоящее время движение восстановлено. Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, электричество отключалось на 12 минут.
https://ria.ru/20240703/koleso-1957183586.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967159243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53ad9ac5023fc5889481361076cb1333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми
Колесо обозрения с людьми в Измайловском кремле остановилось на 12 минут
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле, в настоящее время движение восстановлено. Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, электричество отключалось на 12 минут.