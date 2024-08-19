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В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 19.08.2024
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17:54 19.08.2024 (обновлено: 18:38 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/koleso-1967150402.html
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 19.08.2024
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми
Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:54
2024-08-19T18:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле, в настоящее время движение восстановлено. Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, электричество отключалось на 12 минут.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми

Колесо обозрения с людьми в Измайловском кремле остановилось на 12 минут

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦентр культуры и развлечений "Кремль в Измайлово" в Москве
Центр культуры и развлечений Кремль в Измайлово в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центр культуры и развлечений "Кремль в Измайлово" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле, в настоящее время движение восстановлено. Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, электричество отключалось на 12 минут.
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