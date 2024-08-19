https://ria.ru/20240819/koleso-1967150402.html

В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми

В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 19.08.2024

В Измайловском кремле остановилось колесо обозрения с людьми

Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:54

2024-08-19T17:54

2024-08-19T18:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле в Москве, движение уже восстановили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Колесо обозрения с людьми застряло в Измайловском кремле, в настоящее время движение восстановлено. Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, электричество отключалось на 12 минут.

https://ria.ru/20240703/koleso-1957183586.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва