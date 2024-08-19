https://ria.ru/20240819/kitay-1966996845.html

Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом

Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом - РИА Новости, 19.08.2024

Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа по приглашению главы правительства Михаила Мишустина, сообщила... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:27

2024-08-19T10:27

2024-08-19T10:27

россия

китай

ли цян

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер Государственного совета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа по приглашению главы правительства Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Двадцатого-двадцать второго августа 2024 года по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Россию с официальным визитом посетит премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в рамках визита запланировано проведение 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях", - указано в сообщении кабмина. Кроме того, по итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html

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Ольга Фомченкова

россия, китай, ли цян, михаил мишустин, в мире