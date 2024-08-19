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Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом - РИА Новости, 19.08.2024
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10:27 19.08.2024
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Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом
Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом - РИА Новости, 19.08.2024
Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом
Премьер Государственного совета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа по приглашению главы правительства Михаила Мишустина, сообщила... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:27
2024-08-19T10:27
россия
китай
ли цян
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер Государственного совета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа по приглашению главы правительства Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Двадцатого-двадцать второго августа 2024 года по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Россию с официальным визитом посетит премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в рамках визита запланировано проведение 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях", - указано в сообщении кабмина. Кроме того, по итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.
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россия, китай, ли цян, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Ли Цян, Михаил Мишустин, В мире
Премьер Госсовета КНР посетит Россию с официальным визитом

Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер Государственного совета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа по приглашению главы правительства Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
«
"Двадцатого-двадцать второго августа 2024 года по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Россию с официальным визитом посетит премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в рамках визита запланировано проведение 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях", - указано в сообщении кабмина.
Кроме того, по итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.
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