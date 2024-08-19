https://ria.ru/20240819/kitay-1966972649.html

В Китае выявили шпионские метеостанции

В Китае выявили шпионские метеостанции - РИА Новости, 19.08.2024

В Китае выявили шпионские метеостанции

Ряд компаний, связанных с разведкой иностранных государств, установили на территории Китая анемометрические вышки для сбора конфиденциальной информации,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:24

2024-08-19T07:24

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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Ряд компаний, связанных с разведкой иностранных государств, установили на территории Китая анемометрические вышки для сбора конфиденциальной информации, сообщает министерство государственной безопасности КНР. Согласно сообщению, опубликованному в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat, в последние годы отдельные компании, связанные с иностранными разведывательными службами, под предлогом строительства анемометрических вышек (используются для измерения скорости и определения направления перемещения воздушных масс) "проникли в окрестности важных секретных объектов в Китае". В ведомстве сообщили, что данные компании незаконно собирали конфиденциальные данные и в частном порядке передавали их за границу, "создавая угрозу для национальной безопасности Китая". Как пишет государственная китайская газета Global Times, с января по октябрь 2023 года органы безопасности КНР проверили более трех тысяч метеорологических станций, связанных с иностранными государствами, и выявили "сотни" нелегальных станций, которые передавали метеорологические данные в другие страны в режиме реального времени. По словам эксперта по безопасности из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэя, слова которого приводит Global Times, защита конфиденциальности метеорологических данных является "очень важной" частью обеспечения государственной безопасности. Эксперт отметил, что метеорологические данные имеют стратегическое измерение с точки зрения военного использования. Издание отмечает, что военные метеорологические данные служат одной из основ для точного развертывания военных операций.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html

https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

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