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Минфин Китая рассказал об итогах переговоров с Россией в финансовой сфере
Минфин Китая рассказал об итогах переговоров с Россией в финансовой сфере - РИА Новости, 19.08.2024
Минфин Китая рассказал об итогах переговоров с Россией в финансовой сфере
Китай и Россия достигли ряда консенсусов в финансовой сфере, сообщило министерство финансов КНР. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:56
2024-08-19T17:56
2024-08-19T18:56
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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Китай и Россия достигли ряда консенсусов в финансовой сфере, сообщило министерство финансов КНР. В ведомстве сообщили, что в понедельник в Москве прошел 10-й финансовый диалог России и Китая, на котором сопредседательствовали министр финансов Китая Лань Фоань и министр финансов РФ Антон Силуанов. "Стороны обсудили и достигли ряда консенсусов по таким вопросам, как макроэкономическая обстановка и политика, двустороннее сотрудничество в области финансов и налогообложения, сотрудничество в области финансовых аналитических центров, межрегиональные обмены в области финансов и налогообложения, а также сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как финансовые каналы G20, финансовый механизм БРИКС и многосторонние финансовые учреждения", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается, что стороны издали совместную декларацию, а также подписали соглашение о сотрудничестве между Китайской академией фискальных наук и Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.
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китай, россия, москва, антон силуанов, большая двадцатка, брикс, в мире
Китай, Россия, Москва, Антон Силуанов, Большая двадцатка, БРИКС, В мире
Минфин Китая рассказал об итогах переговоров с Россией в финансовой сфере
Минфин Китая: Москва и Пекин достигли ряда консенсусов в финансовой сфере
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Китай и Россия достигли ряда консенсусов в финансовой сфере, сообщило министерство финансов КНР.
В ведомстве сообщили, что в понедельник в Москве прошел 10-й финансовый диалог России и Китая, на котором сопредседательствовали министр финансов Китая Лань Фоань и министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Стороны обсудили и достигли ряда консенсусов по таким вопросам, как макроэкономическая обстановка и политика, двустороннее сотрудничество в области финансов и налогообложения, сотрудничество в области финансовых аналитических центров, межрегиональные обмены в области финансов и налогообложения, а также сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как финансовые каналы G20, финансовый механизм БРИКС и многосторонние финансовые учреждения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщается, что стороны издали совместную декларацию, а также подписали соглашение о сотрудничестве между Китайской академией фискальных наук и Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.