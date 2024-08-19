https://ria.ru/20240819/kherson-1966977687.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:39

2024-08-19T08:39

2024-08-19T09:14

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.Аналогичные сообщения приходили из города накануне вечером.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины