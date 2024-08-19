https://ria.ru/20240819/kharris-1967190195.html

В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис

В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис - РИА Новости, 19.08.2024

В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис

Американцам необходимо понять всю разрушительность экономической политики вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис, заявил... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:03

2024-08-19T21:03

2024-08-19T21:03

в мире

сша

чикаго

камала харрис

рон джонсон

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bc78a5859a20b6bdad0606e517cca38.jpg

ЧИКАГО, 19 авг — РИА Новости. Американцам необходимо понять всю разрушительность экономической политики вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон, приехавший в Чикаго, где открылся Национальный съезд Демократической партии США. "Американский народ должен понимать, что она предлагает. Им нужно понять, насколько разрушительными будут эти предложения", - сообщил он журналистам, собравшимся на пресс-брифинг в гостинице Trump International Hotel в центре города. По словам Джонсона, экономическая политика Харрис приведет к росту госрасходов, установлению контроля над ценами и уничтожению частного медицинского страхования в США. Сенатор также призвал американские мейнстримные медиа начать задавать вопросы Харрис о ее политике, чтобы избиратели понимали последствия ее предложений. Ранее руководство газеты Wall Street Journal раскритиковало Харрис за представленную экономическую программу, уличив ее в цинизме и глубоко ошибочном взгляде на экономику, включая предложение наказывать продавцов за рост цен на потребительские товары. По мнению WSJ, планы Харрис куда хуже нынешней экономической политики Байдена. Ее предложение наказывать компании за "взвинчивание" цен грозит сокращением предложения товаров и пустыми полками, а высокая инфляция стала результатом политики нынешней администрации. В WSJ отмечали, что остальные экономические идеи Харрис оказались "не сильно лучше", поскольку провоцируют мошенничество, снижение трудовой активности и приведут к еще большей инфляции. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, пример официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964051534.html

сша

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чикаго, камала харрис, рон джонсон, выборы президента сша — 2024