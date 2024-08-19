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В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис - РИА Новости, 19.08.2024
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21:03 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/kharris-1967190195.html
В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис
В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис - РИА Новости, 19.08.2024
В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис
Американцам необходимо понять всю разрушительность экономической политики вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис, заявил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:03
2024-08-19T21:03
в мире
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камала харрис
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ЧИКАГО, 19 авг — РИА Новости. Американцам необходимо понять всю разрушительность экономической политики вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон, приехавший в Чикаго, где открылся Национальный съезд Демократической партии США. "Американский народ должен понимать, что она предлагает. Им нужно понять, насколько разрушительными будут эти предложения", - сообщил он журналистам, собравшимся на пресс-брифинг в гостинице Trump International Hotel в центре города. По словам Джонсона, экономическая политика Харрис приведет к росту госрасходов, установлению контроля над ценами и уничтожению частного медицинского страхования в США. Сенатор также призвал американские мейнстримные медиа начать задавать вопросы Харрис о ее политике, чтобы избиратели понимали последствия ее предложений. Ранее руководство газеты Wall Street Journal раскритиковало Харрис за представленную экономическую программу, уличив ее в цинизме и глубоко ошибочном взгляде на экономику, включая предложение наказывать продавцов за рост цен на потребительские товары. По мнению WSJ, планы Харрис куда хуже нынешней экономической политики Байдена. Ее предложение наказывать компании за "взвинчивание" цен грозит сокращением предложения товаров и пустыми полками, а высокая инфляция стала результатом политики нынешней администрации. В WSJ отмечали, что остальные экономические идеи Харрис оказались "не сильно лучше", поскольку провоцируют мошенничество, снижение трудовой активности и приведут к еще большей инфляции. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, пример официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, сша, чикаго, камала харрис, рон джонсон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Рон Джонсон, Выборы президента США — 2024
В США призвали американцев осознать разрушительность политики Харрис

Сенатор Джонсон: США нужно осознать разрушительность экономики Харрис

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 19 авг — РИА Новости. Американцам необходимо понять всю разрушительность экономической политики вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон, приехавший в Чикаго, где открылся Национальный съезд Демократической партии США.
"Американский народ должен понимать, что она предлагает. Им нужно понять, насколько разрушительными будут эти предложения", - сообщил он журналистам, собравшимся на пресс-брифинг в гостинице Trump International Hotel в центре города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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По словам Джонсона, экономическая политика Харрис приведет к росту госрасходов, установлению контроля над ценами и уничтожению частного медицинского страхования в США.
Сенатор также призвал американские мейнстримные медиа начать задавать вопросы Харрис о ее политике, чтобы избиратели понимали последствия ее предложений.
Ранее руководство газеты Wall Street Journal раскритиковало Харрис за представленную экономическую программу, уличив ее в цинизме и глубоко ошибочном взгляде на экономику, включая предложение наказывать продавцов за рост цен на потребительские товары.
По мнению WSJ, планы Харрис куда хуже нынешней экономической политики Байдена. Ее предложение наказывать компании за "взвинчивание" цен грозит сокращением предложения товаров и пустыми полками, а высокая инфляция стала результатом политики нынешней администрации.
В WSJ отмечали, что остальные экономические идеи Харрис оказались "не сильно лучше", поскольку провоцируют мошенничество, снижение трудовой активности и приведут к еще большей инфляции.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, пример официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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5 августа, 03:13
 
В миреСШАЧикагоКамала ХаррисРон ДжонсонВыборы президента США — 2024
 
 
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