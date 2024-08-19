https://ria.ru/20240819/kazn-1966958906.html
В Госдуме предложили отменить мораторий на казнь для иностранных наемников
В Госдуме предложили отменить мораторий на казнь для иностранных наемников - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме предложили отменить мораторий на казнь для иностранных наемников
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T01:08
2024-08-19T01:08
2024-08-19T01:49
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников."Необходимо отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников", —сказал он. Парламентарий отметил, что сейчас наказание за наемничество, согласно статье 359 УК, составляет от семи до 15 лет лишения свободы, если будут доказаны эпизоды убийства, то наказание может увеличиться до пожизненного. По его мнению, это слишком гуманно. "Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ", — добавил Колунов.
https://ria.ru/20240626/kazn-1955532759.html
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россия
В Госдуме предложили отменить мораторий на казнь для иностранных наемников
Депутат Колунов предложит КС отмену моратория на казнь для иностранных наемников
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.
"Необходимо отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников", —сказал он.
Парламентарий отметил, что сейчас наказание за наемничество, согласно статье 359 УК, составляет от семи до 15 лет лишения свободы, если будут доказаны эпизоды убийства, то наказание может увеличиться до пожизненного. По его мнению, это слишком гуманно.
"Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ", — добавил Колунов.