https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966973821.html
На Камчатке с сентября введут резервный канал связи
На Камчатке с сентября введут резервный канал связи - РИА Новости, 19.08.2024
На Камчатке с сентября введут резервный канал связи
Резервный канал связи на Камчатке, запускающийся автоматически в случае аварии, введут с сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:42
2024-08-19T07:42
2024-08-19T07:42
камчатка
камчатский край
происшествия
владимир солодов
усть-большерецкий район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Резервный канал связи на Камчатке, запускающийся автоматически в случае аварии, введут с сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. "На Камчатке завершается работа по созданию резервного канала связи. Он уже был испытан во время последней аварии на сетях – тогда его включали вручную, что заняло три часа. С сентября переключение будет автоматическим", - сообщил Солодов. Камчатский край на три часа остался без сотовой связи и интернета 13 августа в результате аварийного отключения оптоволоконной линии. Ранее подобный инцидент произошел в ноябре 2023 года, когда прорыв оптоволоконного кабеля произошел при проведении земельных работ в Усть-Большерецком районе края. Тогда связи не было почти 12 часов.
https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966968153.html
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камчатка, камчатский край, происшествия, владимир солодов, усть-большерецкий район
Камчатка, Камчатский край, Происшествия, Владимир Солодов, Усть-Большерецкий район
На Камчатке с сентября введут резервный канал связи
Губернатор Солодов: на Камчатке с сентября введут резервный канал связи