Рейтинг@Mail.ru
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966968013.html
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения - РИА Новости, 19.08.2024
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения
Камчатский краевой резерв приведен в полную готовность после землетрясения в Тихом океане и извержения вулкана Шивелуч на севере полуострова 18 августа,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:54
2024-08-19T05:54
камчатка
шивелуч
тихий океан
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Камчатский краевой резерв приведен в полную готовность после землетрясения в Тихом океане и извержения вулкана Шивелуч на севере полуострова 18 августа, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства края Романа Василевского. "В полную готовность приведен краевой резерв. Мы готовы в любой период года, и зимой, и летом развернуть полноценные городки, пункты временного размещения, с необходимым обеспечением – питанием, вещевым довольствием, средствами защиты и связи, медикаментами. Проверки резервов проводятся регулярно", – сказал Василевский. В ночь на 18 августа произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту до 12 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 1,5 тысячи километров. Кроме того, Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил 18 августа утром о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа. Позже ГУМЧС по региону сообщило, что угрозы цунами, пострадавших и разрушений нет. В регионе продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250.
https://ria.ru/20240819/gubernator-1966967855.html
https://ria.ru/20240819/aftershoki-1966966759.html
камчатка
шивелуч
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_872490dedfcaa5dd663820c2d5b6a86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, шивелуч, тихий океан, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Шивелуч, Тихий океан, Российская академия наук, Происшествия
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения

Камчатский краевой резерв привели в готовность после землетрясения 18 августа

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Камчатский краевой резерв приведен в полную готовность после землетрясения в Тихом океане и извержения вулкана Шивелуч на севере полуострова 18 августа, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства края Романа Василевского.
"В полную готовность приведен краевой резерв. Мы готовы в любой период года, и зимой, и летом развернуть полноценные городки, пункты временного размещения, с необходимым обеспечением – питанием, вещевым довольствием, средствами защиты и связи, медикаментами. Проверки резервов проводятся регулярно", – сказал Василевский.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Губернатор Камчатки поручил срочно расселить дома, где есть риски обрушения
05:50
В ночь на 18 августа произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту до 12 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 1,5 тысячи километров.
Кроме того, Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил 18 августа утром о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа. Позже ГУМЧС по региону сообщило, что угрозы цунами, пострадавших и разрушений нет. В регионе продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ученые сообщили об угрозе новых афтершоков после землетрясения на Камчатке
05:18
 
КамчаткаШивелучТихий океанРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала