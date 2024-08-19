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Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения - РИА Новости, 19.08.2024
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения
Камчатский краевой резерв приведен в полную готовность после землетрясения в Тихом океане и извержения вулкана Шивелуч на севере полуострова 18 августа,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:54
2024-08-19T05:54
2024-08-19T05:54
камчатка
шивелуч
тихий океан
российская академия наук
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Камчатский краевой резерв приведен в полную готовность после землетрясения в Тихом океане и извержения вулкана Шивелуч на севере полуострова 18 августа, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства края Романа Василевского. "В полную готовность приведен краевой резерв. Мы готовы в любой период года, и зимой, и летом развернуть полноценные городки, пункты временного размещения, с необходимым обеспечением – питанием, вещевым довольствием, средствами защиты и связи, медикаментами. Проверки резервов проводятся регулярно", – сказал Василевский. В ночь на 18 августа произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту до 12 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 1,5 тысячи километров. Кроме того, Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил 18 августа утром о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа. Позже ГУМЧС по региону сообщило, что угрозы цунами, пострадавших и разрушений нет. В регионе продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250.
https://ria.ru/20240819/gubernator-1966967855.html
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камчатка, шивелуч, тихий океан, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Шивелуч, Тихий океан, Российская академия наук, Происшествия
Камчатский краевой резерв привели в полную готовность после землетрясения
Камчатский краевой резерв привели в готовность после землетрясения 18 августа