https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966966603.html
После землетрясения на Камчатке произошло более 250 афтершоков
После землетрясения на Камчатке произошло более 250 афтершоков - РИА Новости, 19.08.2024
После землетрясения на Камчатке произошло более 250 афтершоков
Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения 18 августа, сообщает в своем Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:10
2024-08-19T05:10
2024-08-19T05:10
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения 18 августа, сообщает в своем Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН. "Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250", - говорится в сообщении. Магнитуда в эпицентре не превышала 6,0. Отмечается, что количество афтершоков продолжает идти на убыль. Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа. Позже ГУ МЧС по региону сообщило, что угрозы цунами, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966943853.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После землетрясения на Камчатке произошло более 250 афтершоков
На Камчатке после землетрясения 18 августа произошло более 250 афтершоков