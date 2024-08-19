https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966966603.html

После землетрясения на Камчатке произошло более 250 афтершоков

После землетрясения на Камчатке произошло более 250 афтершоков - РИА Новости, 19.08.2024

После землетрясения на Камчатке произошло более 250 афтершоков

Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения 18 августа, сообщает в своем Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:10

2024-08-19T05:10

2024-08-19T05:10

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения 18 августа, сообщает в своем Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН. "Продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250", - говорится в сообщении. Магнитуда в эпицентре не превышала 6,0. Отмечается, что количество афтершоков продолжает идти на убыль. Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского 18 августа. Позже ГУ МЧС по региону сообщило, что угрозы цунами, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966943853.html

https://ria.ru/20240818/aftershoki-1966834000.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)