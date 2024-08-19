https://ria.ru/20240819/kadyrov-1967079664.html
Кадыров обратился к Илону Маску
Кадыров обратился к Илону Маску - РИА Новости, 19.08.2024
Кадыров обратился к Илону Маску
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:28
2024-08-19T14:28
2024-08-19T21:16
общество
технологии
илон маск
рамзан кадыров
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966981502_264:148:1910:1074_1920x0_80_0_0_25fd05430893328adb21077abdf037ef.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla Cybertruck."Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне", — написал он.Кадыров призвал Маска продолжать работать над новыми изобретениями и достигать новых вершин.Глава Чечни также отметил, что разработки бизнесмена отлично помогают российским бойцам в зоне СВО. Так, скорость связи Starlink в зоне СВО просто отличная, отметил он.Ранее Кадыров заявил, что получил от Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам. Тем не менее позже американский предприниматель Илон Маск подвергся критике на Западе и заявил, что не дарил главе Чечни электрокар.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966570922.html
https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966981502_262:0:1694:1074_1920x0_80_0_0_cd1b4415c626f7f48929f5eab2ab9da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, илон маск, рамзан кадыров, tesla motors
Общество, Технологии, Илон Маск, Рамзан Кадыров, Tesla motors
Кадыров обратился к Илону Маску
Глава Чечни Кадыров ответил на пост Маска в X благодарностью за Starlink
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале
к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla Cybertruck.
"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне", — написал он.
Кадыров призвал Маска продолжать работать над новыми изобретениями и достигать новых вершин.
Глава Чечни также отметил, что разработки бизнесмена отлично помогают российским бойцам в зоне СВО. Так, скорость связи Starlink в зоне СВО просто отличная, отметил он.
Ранее Кадыров заявил, что получил от Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам. Тем не менее позже американский предприниматель Илон Маск подвергся критике на Западе и заявил, что не дарил главе Чечни электрокар.