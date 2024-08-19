https://ria.ru/20240819/kadyrov-1967079664.html

Кадыров обратился к Илону Маску

Кадыров обратился к Илону Маску - РИА Новости, 19.08.2024

Кадыров обратился к Илону Маску

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:28

2024-08-19T14:28

2024-08-19T21:16

общество

технологии

илон маск

рамзан кадыров

tesla motors

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla Cybertruck."Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне", — написал он.Кадыров призвал Маска продолжать работать над новыми изобретениями и достигать новых вершин.Глава Чечни также отметил, что разработки бизнесмена отлично помогают российским бойцам в зоне СВО. Так, скорость связи Starlink в зоне СВО просто отличная, отметил он.Ранее Кадыров заявил, что получил от Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам. Тем не менее позже американский предприниматель Илон Маск подвергся критике на Западе и заявил, что не дарил главе Чечни электрокар.

https://ria.ru/20240816/vsu-1966570922.html

https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html

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общество, технологии, илон маск, рамзан кадыров, tesla motors