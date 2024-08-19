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Кадыров обратился к Илону Маску - РИА Новости, 19.08.2024
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14:28 19.08.2024 (обновлено: 21:16 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/kadyrov-1967079664.html
Кадыров обратился к Илону Маску
Кадыров обратился к Илону Маску - РИА Новости, 19.08.2024
Кадыров обратился к Илону Маску
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:28
2024-08-19T21:16
общество
технологии
илон маск
рамзан кадыров
tesla motors
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla Cybertruck."Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне", — написал он.Кадыров призвал Маска продолжать работать над новыми изобретениями и достигать новых вершин.Глава Чечни также отметил, что разработки бизнесмена отлично помогают российским бойцам в зоне СВО. Так, скорость связи Starlink в зоне СВО просто отличная, отметил он.Ранее Кадыров заявил, что получил от Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам. Тем не менее позже американский предприниматель Илон Маск подвергся критике на Западе и заявил, что не дарил главе Чечни электрокар.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966570922.html
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общество, технологии, илон маск, рамзан кадыров, tesla motors
Общество, Технологии, Илон Маск, Рамзан Кадыров, Tesla motors
Кадыров обратился к Илону Маску

Глава Чечни Кадыров ответил на пост Маска в X благодарностью за Starlink

© Kadyrov_95/TelegramРамзан Кадыров за рулем электромобиля Tesla Cybertruck
Рамзан Кадыров за рулем электромобиля Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Рамзан Кадыров за рулем электромобиля Tesla Cybertruck
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к американскому предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla Cybertruck.
"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне", — написал он.
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Кадыров призвал Маска продолжать работать над новыми изобретениями и достигать новых вершин.
Глава Чечни также отметил, что разработки бизнесмена отлично помогают российским бойцам в зоне СВО. Так, скорость связи Starlink в зоне СВО просто отличная, отметил он.
Ранее Кадыров заявил, что получил от Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам. Тем не менее позже американский предприниматель Илон Маск подвергся критике на Западе и заявил, что не дарил главе Чечни электрокар.
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ОбществоТехнологииИлон МаскРамзан КадыровTesla motors
 
 
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