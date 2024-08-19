Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома"
Суд в Москве взыскал с Минцифры РФ 294 млн руб по иску "Ростелекома"
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Ростелекома" взыскал более 294 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ, следует из опубликованного решения суда.
Иск "Ростелекома" связан с проектом по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета "Мир". В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем проекта поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности погранконтроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Росморречфлот.
"Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир", несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно. В этом иске "Ростелеком" потребовал взыскать с ответчика задолженность за первое полугодие 2023 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.
Как отмечается в решении, ранее судами были удовлетворены законные требования исполнителя по взысканию с Минцифры как с государственного заказчика стоимости оказанных исполнителем услуг в суммарном размере около 1,8 миллиарда рублей за период с 1 января 2017 по 26 декабря 2019 года.
"Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
В "Ростелекоме" назвали размер выплаченного налога на сверхприбыль
8 декабря 2023, 17:26