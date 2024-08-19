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Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома" - РИА Новости, 19.08.2024
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15:41 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/isk-1967103999.html
Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома"
Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома" - РИА Новости, 19.08.2024
Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома"
Арбитражный суд Москвы по иску "Ростелекома" взыскал более 294 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:41
2024-08-19T15:41
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ростелеком
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
росграница
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Ростелекома" взыскал более 294 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ, следует из опубликованного решения суда. Иск "Ростелекома" связан с проектом по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета "Мир". В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем проекта поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности погранконтроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Росморречфлот. "Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир", несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно. В этом иске "Ростелеком" потребовал взыскать с ответчика задолженность за первое полугодие 2023 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Как отмечается в решении, ранее судами были удовлетворены законные требования исполнителя по взысканию с Минцифры как с государственного заказчика стоимости оказанных исполнителем услуг в суммарном размере около 1,8 миллиарда рублей за период с 1 января 2017 по 26 декабря 2019 года. "Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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россия, москва, европа, ростелеком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), росграница, происшествия
Россия, Москва, Европа, Ростелеком, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Росграница, Происшествия
Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома"

Суд в Москве взыскал с Минцифры РФ 294 млн руб по иску "Ростелекома"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Ростелекома" взыскал более 294 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ, следует из опубликованного решения суда.
Иск "Ростелекома" связан с проектом по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета "Мир". В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем проекта поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности погранконтроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Росморречфлот.
"Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир", несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно. В этом иске "Ростелеком" потребовал взыскать с ответчика задолженность за первое полугодие 2023 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.
Как отмечается в решении, ранее судами были удовлетворены законные требования исполнителя по взысканию с Минцифры как с государственного заказчика стоимости оказанных исполнителем услуг в суммарном размере около 1,8 миллиарда рублей за период с 1 января 2017 по 26 декабря 2019 года.
"Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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РоссияМоскваЕвропаРостелекомФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РосграницаПроисшествия
 
 
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