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Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома"

Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома" - РИА Новости, 19.08.2024

Суд взыскал с Минцифры 294 миллиона рублей в пользу "Ростелекома"

Арбитражный суд Москвы по иску "Ростелекома" взыскал более 294 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:41

2024-08-19T15:41

2024-08-19T15:41

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Ростелекома" взыскал более 294 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ, следует из опубликованного решения суда. Иск "Ростелекома" связан с проектом по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета "Мир". В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем проекта поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности погранконтроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Росморречфлот. "Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир", несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно. В этом иске "Ростелеком" потребовал взыскать с ответчика задолженность за первое полугодие 2023 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Как отмечается в решении, ранее судами были удовлетворены законные требования исполнителя по взысканию с Минцифры как с государственного заказчика стоимости оказанных исполнителем услуг в суммарном размере около 1,8 миллиарда рублей за период с 1 января 2017 по 26 декабря 2019 года. "Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

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россия, москва, европа, ростелеком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), росграница, происшествия