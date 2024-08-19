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Unilever отказалась от иска в защиту прав на бренд Domestos - РИА Новости, 19.08.2024
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14:18 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/isk-1967074140.html
Unilever отказалась от иска в защиту прав на бренд Domestos
Unilever отказалась от иска в защиту прав на бренд Domestos - РИА Новости, 19.08.2024
Unilever отказалась от иска в защиту прав на бренд Domestos
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску британской Unilever Global IP Limited, поданному ею в защиту своих товарных знаков – словесного Domestos и РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:18
2024-08-19T14:18
экономика
технологии
россия
unilever
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску британской Unilever Global IP Limited, поданному ею в защиту своих товарных знаков – словесного Domestos и пяти объемных, представляющих собой пластиковые бутылки оригинальной формы разных цветов, в которых продавалось это популярное чистящее средство, следует из опубликованного определения суда. Рассмотрение дела прекращено в связи с отказом британской компании от иска. Ответчиками в нем были указаны петербургское ООО "Спектр", занимающееся производством бытовой химии, и московское ООО "Фирма "Эра Водолея", выпускающее пластиковую тару. Истец просил взыскать с соответчиков 5 миллионов рублей компенсации. Причины отказа от иска в материалах суда не сообщаются. В каталоге продукции ООО "Спектр", представленной на сайте предприятия, есть жидкое моющее средство Domproff в пластиковой бутылке, которая этикеткой и формой похожа на упаковку средства истца Domestos. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других. В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. В июле 2023 года директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина сообщила РИА Новости, что заводы и офисы этого производителя потребительских товаров повседневного спроса в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны.
https://ria.ru/20240806/prodembargo-1964296000.html
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экономика, технологии, россия, unilever
Экономика, Технологии, Россия, Unilever
Unilever отказалась от иска в защиту прав на бренд Domestos

Суд прекратил дело по иску Unilever в защиту прав на Domestos и упаковку

© РИА Новости / Максим БлиновОфис компании Unilever
Офис компании Unilever - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Офис компании Unilever. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску британской Unilever Global IP Limited, поданному ею в защиту своих товарных знаков – словесного Domestos и пяти объемных, представляющих собой пластиковые бутылки оригинальной формы разных цветов, в которых продавалось это популярное чистящее средство, следует из опубликованного определения суда.
Рассмотрение дела прекращено в связи с отказом британской компании от иска. Ответчиками в нем были указаны петербургское ООО "Спектр", занимающееся производством бытовой химии, и московское ООО "Фирма "Эра Водолея", выпускающее пластиковую тару. Истец просил взыскать с соответчиков 5 миллионов рублей компенсации. Причины отказа от иска в материалах суда не сообщаются.
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В каталоге продукции ООО "Спектр", представленной на сайте предприятия, есть жидкое моющее средство Domproff в пластиковой бутылке, которая этикеткой и формой похожа на упаковку средства истца Domestos.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. В июле 2023 года директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина сообщила РИА Новости, что заводы и офисы этого производителя потребительских товаров повседневного спроса в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны.
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