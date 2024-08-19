https://ria.ru/20240819/iran-1967066203.html

В США допустили, что Иран к концу года объявит о наличии ядерного оружия

В США допустили, что Иран к концу года объявит о наличии ядерного оружия - РИА Новости, 19.08.2024

В США допустили, что Иран к концу года объявит о наличии ядерного оружия

Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в интервью телеканалу CBS News ожидает, что Иран может к концу этого года объявить о... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:03

2024-08-19T14:03

2024-08-19T14:03

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дональд трамп

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в интервью телеканалу CBS News ожидает, что Иран может к концу этого года объявить о том, что обладает ядерным оружием. "Существует вероятность того, что... Иран может, по имеющимся данным, объявить себя государством, обладающим ядерным оружием, к концу года", - заявил Тернер. Он также заявил, что это может стать причиной серьезной эскалации, которой Вашингтон пытался избежать в течение многих лет. Ранее новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций. В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.

https://ria.ru/20231115/uran-1909712256.html

https://ria.ru/20231211/sdelka-1915032206.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, дональд трамп, магатэ