В США допустили, что Иран к концу года объявит о наличии ядерного оружия
Тернер: Иран может объявить о том, что обладает ядерным оружием к концу года
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в интервью телеканалу CBS News ожидает, что Иран может к концу этого года объявить о том, что обладает ядерным оружием.
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"Существует вероятность того, что... Иран может, по имеющимся данным, объявить себя государством, обладающим ядерным оружием, к концу года", - заявил Тернер.
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Он также заявил, что это может стать причиной серьезной эскалации, которой Вашингтон пытался избежать в течение многих лет.
Ранее новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
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