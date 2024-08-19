https://ria.ru/20240819/integratsiya-1967201617.html

Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с Путиным по интеграции стран

Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с Путиным по интеграции стран - РИА Новости, 19.08.2024

Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с Путиным по интеграции стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с президентом России Владимиром Путиным по поводу развития интеграции двух стран. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:03

2024-08-19T23:03

2024-08-19T23:03

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с президентом России Владимиром Путиным по поводу развития интеграции двух стран. "Нам (Белоруссии и России – ред.) надо экономику поставить на крепкий фундамент. Я думал: ну, кто в России тормозит (углубление экономической интеграции – ред.)? Это не политика Путина (президента России – ред.). У нас настолько общие взгляды, мы настолько близки друг с другом... У нас вообще нет никаких разногласий. Это недоработка наших правительств", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показал в понедельник вечером белорусский телеканал "Беларусь 1". Он напомнил, что президенты двух стран договорились, что "экономикой будут заниматься правительства". "Но если где-то шероховатости, мы подключимся. Хорошая формула. Но нам постоянно приходится в экономику - двум президентам - влазить. Хотя сейчас куча вопросов других, президентских. Поэтому правительства должны сформировать эту основу", - подчеркнул белорусский президент. Он отметил, что две страны многого добились в развитии интеграции, обеспечении равных прав граждан, но "есть некие нюансы". Говорят, в аэропорту, если белорусы проезжают, то это не так, как россияне проезжают: там (в России – ред.) какой-то дополнительный контроль и прочее. У нас этого нет. То есть штрихи какие-то еще остались", - сказал Лукашенко, заметив, что идет работа над устранением этих шероховатостей. Он напомнил о формуле об общем отечестве - на пространстве от Бреста до Владивостока. "Кто с этим может поспорить? Никто. Даже самый ярый русский националист не будет спорить… На котором (пространстве – ред.) будут два государства как единое целое. И у нас ума хватит для того, чтобы выстроить такие отношения. Вот в этом направлении нам сегодня надо действовать. Другого не дано. И вообще не нужно", - сказал Лукашенко.

https://radiosputnik.ru/20240802/peskov-1963694134.html

https://ria.ru/20240729/peskov-1962667306.html

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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, брест, в мире