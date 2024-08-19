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Курчатовский институт будет курировать развитие биоэкономики в России - РИА Новости, 19.08.2024
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10:57 19.08.2024 (обновлено: 10:58 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/institut-1967004598.html
Курчатовский институт будет курировать развитие биоэкономики в России
Курчатовский институт будет курировать развитие биоэкономики в России - РИА Новости, 19.08.2024
Курчатовский институт будет курировать развитие биоэкономики в России
Курчатовский институт в Москве будет курировать работу научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологии, который объединит потенциал российских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:57
2024-08-19T10:58
россия
москва
михаил мишустин
курчатовский институт
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курчатовский институт в Москве будет курировать работу научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологии, который объединит потенциал российских организаций по развитию биоэкономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что биоэкономика является достаточно молодой сферой в России, но страна обладает большими возможностями для ее дальнейшего развития. "Сегодня ряд ведущих российских организаций занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в этой области. И правительство приняло решение объединить их потенциал на базе научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологии. И его работу будет курировать Курчатовский институт", - сказал глава кабмина. По словам Мишустина, развитие биоэкономики в стране позволит снизить нагрузку на экологию и эффективно использовать природные богатства, а также создавать новые виды топлива - такие как биогаз, биодизель.В кабмине РФ уточнили, что распоряжение о Научно-технологическом центре биоэкономики и биотехнологий подписано, он будет функционировать в форме объединения, без образования юридического лица."В его состав войдут восемь научных учреждений. Среди них - Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ.
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россия, москва, михаил мишустин, курчатовский институт
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Курчатовский институт
Курчатовский институт будет курировать развитие биоэкономики в России

Мишустин: Курчатовский институт в Москве будет курировать развитие биоэкономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курчатовский институт в Москве будет курировать работу научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологии, который объединит потенциал российских организаций по развитию биоэкономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что биоэкономика является достаточно молодой сферой в России, но страна обладает большими возможностями для ее дальнейшего развития.
«
"Сегодня ряд ведущих российских организаций занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в этой области. И правительство приняло решение объединить их потенциал на базе научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологии. И его работу будет курировать Курчатовский институт", - сказал глава кабмина.
По словам Мишустина, развитие биоэкономики в стране позволит снизить нагрузку на экологию и эффективно использовать природные богатства, а также создавать новые виды топлива - такие как биогаз, биодизель.
В кабмине РФ уточнили, что распоряжение о Научно-технологическом центре биоэкономики и биотехнологий подписано, он будет функционировать в форме объединения, без образования юридического лица.
"В его состав войдут восемь научных учреждений. Среди них - Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ.
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