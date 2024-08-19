Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ
HT: Индия не будет посредником между РФ и Украиной, но сможет передать сообщения
© AP Photo / Tsering TopgyalФлаг Индии
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаг Индии. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индия не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
Ранее телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года.
"Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами", — говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в Россию за пять лет. Во время визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также лидеры двух стран посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия" и провели официальные переговоры на уровне делегаций, по итогам которых было подписано обширное совместное заявление.
Позднее Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Президент России Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
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