https://ria.ru/20240819/indiya-1967149468.html

Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ

Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ

Индия не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами, сообщает газета Hindustan Times со... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-19T17:52

2024-08-19T17:52

2024-08-20T02:28

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индия не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники. Ранее телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года. "Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами", — говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в Россию за пять лет. Во время визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также лидеры двух стран посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия" и провели официальные переговоры на уровне делегаций, по итогам которых было подписано обширное совместное заявление. Позднее Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". Президент России Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20240711/peskov-1958933899.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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нарендра моди, владимир путин, владимир зеленский, украина, индия, россия, в мире