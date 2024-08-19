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Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 19.08.2024 (обновлено: 02:28 20.08.2024)
https://ria.ru/20240819/indiya-1967149468.html
Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ
Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ
Индия не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами, сообщает газета Hindustan Times со... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-19T17:52
2024-08-20T02:28
специальная военная операция на украине
нарендра моди
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индия не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники. Ранее телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года. "Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами", — говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в Россию за пять лет. Во время визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также лидеры двух стран посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия" и провели официальные переговоры на уровне делегаций, по итогам которых было подписано обширное совместное заявление. Позднее Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". Президент России Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20240711/peskov-1958933899.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нарендра моди, владимир путин, владимир зеленский, украина, индия, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Нарендра Моди, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Индия, Россия, В мире
Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ

HT: Индия не будет посредником между РФ и Украиной, но сможет передать сообщения

© AP Photo / Tsering TopgyalФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индия не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
Ранее телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года.
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"Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами", — говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в Россию за пять лет. Во время визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также лидеры двух стран посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия" и провели официальные переговоры на уровне делегаций, по итогам которых было подписано обширное совместное заявление.
Позднее Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Президент России Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНарендра МодиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаИндияРоссияВ мире
 
 
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