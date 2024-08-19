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Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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21:53 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/gumpomosch-1967194775.html
Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Жители Санкт-Петербурга отправили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:53
2024-08-19T21:53
санкт-петербург
курская область
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга отправили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Гуманитарный груз общим весом более 60 тонн отправлен сегодня во Всемирный день гуманитарной помощи жителям Курской области", - говорится в сообщении. Сбор необходимых пострадавшему региону вещей был организован в "Центре международных гуманитарных связей" по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "В нашем городе живут сердечные, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Жители Петербурга и городские организации оперативно собрали жизненно необходимые пострадавшему региону виды гуманитарной помощи. Это продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, постельное белье, пледы, подушки, одежда для взрослых и детей. Помощь продолжает поступать. В ближайшее время будет отправлена очередная партия гуманитарных грузов", - сказал Беглов. Он отметил, что петербуржцы также собрали большое число других вещей: игрушек, генераторов, тепловых пушек, раскладных кроватей.
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санкт-петербург, курская область, александр беглов
Санкт-Петербург, Курская область, Александр Беглов

Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

© РИА Новости / Валерий МельниковРазгрузка гумпомощи
Разгрузка гумпомощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разгрузка гумпомощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга отправили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Гуманитарный груз общим весом более 60 тонн отправлен сегодня во Всемирный день гуманитарной помощи жителям Курской области", - говорится в сообщении.
Сбор необходимых пострадавшему региону вещей был организован в "Центре международных гуманитарных связей" по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"В нашем городе живут сердечные, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Жители Петербурга и городские организации оперативно собрали жизненно необходимые пострадавшему региону виды гуманитарной помощи. Это продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, постельное белье, пледы, подушки, одежда для взрослых и детей. Помощь продолжает поступать. В ближайшее время будет отправлена очередная партия гуманитарных грузов", - сказал Беглов.
Он отметил, что петербуржцы также собрали большое число других вещей: игрушек, генераторов, тепловых пушек, раскладных кроватей.
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