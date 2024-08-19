https://ria.ru/20240819/gumpomosch-1967194775.html

Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Жители Санкт-Петербурга отправили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:53

2024-08-19T21:53

2024-08-19T21:53

санкт-петербург

курская область

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967014419_0:77:3000:1765_1920x0_80_0_0_198f3c9c6b7bc8fe18ed6dcf2664c187.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга отправили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Гуманитарный груз общим весом более 60 тонн отправлен сегодня во Всемирный день гуманитарной помощи жителям Курской области", - говорится в сообщении. Сбор необходимых пострадавшему региону вещей был организован в "Центре международных гуманитарных связей" по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "В нашем городе живут сердечные, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Жители Петербурга и городские организации оперативно собрали жизненно необходимые пострадавшему региону виды гуманитарной помощи. Это продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, постельное белье, пледы, подушки, одежда для взрослых и детей. Помощь продолжает поступать. В ближайшее время будет отправлена очередная партия гуманитарных грузов", - сказал Беглов. Он отметил, что петербуржцы также собрали большое число других вещей: игрушек, генераторов, тепловых пушек, раскладных кроватей.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

санкт-петербург

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, курская область, александр беглов