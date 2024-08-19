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Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе - РИА Новости, 19.08.2024
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18:18 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/groza-1967154483.html
Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе
Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе - РИА Новости, 19.08.2024
Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе
Спасатели предупредили о ливне и грозе с вечера понедельника и до утра вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:18
2024-08-19T18:18
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология в россии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и грозе с вечера понедельника и до утра вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "В период с 22 часов 19 августа до 10 часов 20 августа в Московской области местами ожидается ливневый дождь и гроза", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240819/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе

МЧС жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе с вечера понедельника

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и грозе с вечера понедельника и до утра вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"В период с 22 часов 19 августа до 10 часов 20 августа в Московской области местами ожидается ливневый дождь и гроза", - говорится в сообщении.
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Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Экология в России
 
 
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