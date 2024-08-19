https://ria.ru/20240819/groza-1967154483.html

Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе

Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе - РИА Новости, 19.08.2024

Жителей Подмосковья предупредили о ливне и грозе

Спасатели предупредили о ливне и грозе с вечера понедельника и до утра вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:18

2024-08-19T18:18

2024-08-19T18:18

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и грозе с вечера понедельника и до утра вторника в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "В период с 22 часов 19 августа до 10 часов 20 августа в Московской области местами ожидается ливневый дождь и гроза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240819/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии