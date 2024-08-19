https://ria.ru/20240819/granitsa-1966973687.html

Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы

Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы - РИА Новости, 19.08.2024

Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы

Рабочие группы Киргизии и Таджикистана обменялись предложениями по описанию спорных участков границы между государствами, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:40

2024-08-19T07:40

2024-08-19T07:40

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БИШКЕК, 19 авг - РИА Новости. Рабочие группы Киргизии и Таджикистана обменялись предложениями по описанию спорных участков границы между государствами, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского кабмина. Согласно сообщению, очередная встреча топографических рабочих групп по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы прошла в период с 11 по 17 августа 2024 года в городе Баткене на юге Киргизии. "В рамках данной встречи стороны продолжили обсуждение и обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках… По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания", - заявили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становится зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной становятся неделимитированные участки, где невозможно точно определить, как пролегает граница между государствами. По данным МИД Киргизии, на настоящий момент сторонам осталось описать менее 10% общей протяженности границы.

https://ria.ru/20240507/ranenie-1944531831.html

https://ria.ru/20240711/tadzhikistan-1959066138.html

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киргизия, в мире, таджикистан