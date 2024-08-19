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Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы - РИА Новости, 19.08.2024
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07:40 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/granitsa-1966973687.html
Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы
Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы - РИА Новости, 19.08.2024
Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы
Рабочие группы Киргизии и Таджикистана обменялись предложениями по описанию спорных участков границы между государствами, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:40
2024-08-19T07:40
киргизия
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БИШКЕК, 19 авг - РИА Новости. Рабочие группы Киргизии и Таджикистана обменялись предложениями по описанию спорных участков границы между государствами, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского кабмина. Согласно сообщению, очередная встреча топографических рабочих групп по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы прошла в период с 11 по 17 августа 2024 года в городе Баткене на юге Киргизии. "В рамках данной встречи стороны продолжили обсуждение и обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках… По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания", - заявили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становится зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной становятся неделимитированные участки, где невозможно точно определить, как пролегает граница между государствами. По данным МИД Киргизии, на настоящий момент сторонам осталось описать менее 10% общей протяженности границы.
https://ria.ru/20240507/ranenie-1944531831.html
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киргизия, в мире, таджикистан
Киргизия, В мире, Таджикистан
Киргизия и Таджикистан обменялись предложениями по спорным участкам границы

Киргизия и Таджикистан обменялись идеями по описанию спорных участков границы

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бель-автодорожный" в Киргизии
Военнослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бель-автодорожный в Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Военнослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бель-автодорожный" в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 19 авг - РИА Новости. Рабочие группы Киргизии и Таджикистана обменялись предложениями по описанию спорных участков границы между государствами, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского кабмина.
Согласно сообщению, очередная встреча топографических рабочих групп по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы прошла в период с 11 по 17 августа 2024 года в городе Баткене на юге Киргизии.
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"В рамках данной встречи стороны продолжили обсуждение и обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках… По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания", - заявили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.
Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становится зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной становятся неделимитированные участки, где невозможно точно определить, как пролегает граница между государствами. По данным МИД Киргизии, на настоящий момент сторонам осталось описать менее 10% общей протяженности границы.
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