https://ria.ru/20240819/gospriem--1967120389.html
В Баку начался государственный прием от имени Алиева в честь визита Путина
В Баку начался государственный прием от имени Алиева в честь визита Путина - РИА Новости, 19.08.2024
В Баку начался государственный прием от имени Алиева в честь визита Путина
Государственный прием от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина начался во дворце "Гюлистан" в Азербайджане,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:24
2024-08-19T16:24
2024-08-19T16:24
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Государственный прием от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина начался во дворце "Гюлистан" в Азербайджане, передает корреспондент РИА Новости. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов. Кроме того, лидеры государств посетили кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку и территорию "Белого города". Утром Путин возложил венки к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь" на "Аллее шехидов".
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в мире, баку, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин
В мире, Баку, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин
В Баку начался государственный прием от имени Алиева в честь визита Путина
Госприем от имени Алиева в честь визита Путина начался в Баку в "Гюлистане"
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Государственный прием от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина начался во дворце "Гюлистан" в Азербайджане, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.
Кроме того, лидеры государств посетили кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку и территорию "Белого города". Утром Путин возложил венки к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь" на "Аллее шехидов".