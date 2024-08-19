https://ria.ru/20240819/gosduma-1967057507.html

В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области

В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выполняет роль обычного бригадного генерала США, исполняющего приказы Вашингтона, в том числе о нападении на Курскую... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:29

2024-08-19T13:29

2024-08-19T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

сша

александр сырский

михаил шеремет

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выполняет роль обычного бригадного генерала США, исполняющего приказы Вашингтона, в том числе о нападении на Курскую область, считает депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее британское издание Economist сообщило, что Сырского хотели уволить накануне нападения украинских войск на Курскую область. По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план вторжения. "Все эти разговоры о терзаниях и мотивах военного преступника Сырского по нападению на Курскую область - откровенное вранье. Даже совершенно наивный человек понимает, что главнокомандующий ВСУ Сырский находится в роли обычного бригадного генерала армии США, усердно выполняя поручения и приказы, спускаемые из Вашингтона", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Сырский отличается от штатных американских генералов лишь уровнем денежного вознаграждения своих услуг со стороны США. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html

https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html

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в мире, курская область, россия, сша, александр сырский, михаил шеремет, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф