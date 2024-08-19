Рейтинг@Mail.ru
В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/gosduma-1967057507.html
В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области
В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выполняет роль обычного бригадного генерала США, исполняющего приказы Вашингтона, в том числе о нападении на Курскую... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:29
2024-08-19T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
александр сырский
михаил шеремет
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выполняет роль обычного бригадного генерала США, исполняющего приказы Вашингтона, в том числе о нападении на Курскую область, считает депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее британское издание Economist сообщило, что Сырского хотели уволить накануне нападения украинских войск на Курскую область. По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план вторжения. "Все эти разговоры о терзаниях и мотивах военного преступника Сырского по нападению на Курскую область - откровенное вранье. Даже совершенно наивный человек понимает, что главнокомандующий ВСУ Сырский находится в роли обычного бригадного генерала армии США, усердно выполняя поручения и приказы, спускаемые из Вашингтона", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Сырский отличается от штатных американских генералов лишь уровнем денежного вознаграждения своих услуг со стороны США. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html
https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, сша, александр сырский, михаил шеремет, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Александр Сырский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В ГД оценили сообщения о "терзаниях" Сырского из-за атаки в Курской области

Депутат Шеремет: Сырский выполняет приказы США по нападению на Курскую область

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выполняет роль обычного бригадного генерала США, исполняющего приказы Вашингтона, в том числе о нападении на Курскую область, считает депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее британское издание Economist сообщило, что Сырского хотели уволить накануне нападения украинских войск на Курскую область. По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план вторжения.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе
8 августа, 15:42
"Все эти разговоры о терзаниях и мотивах военного преступника Сырского по нападению на Курскую область - откровенное вранье. Даже совершенно наивный человек понимает, что главнокомандующий ВСУ Сырский находится в роли обычного бригадного генерала армии США, усердно выполняя поручения и приказы, спускаемые из Вашингтона", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Сырский отличается от штатных американских генералов лишь уровнем денежного вознаграждения своих услуг со стороны США.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Госдуме объяснили слова Подоляка об атаке на Курскую область психозом
8 августа, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШААлександр СырскийМихаил ШереметВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала