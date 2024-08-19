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Путин и Алиев посетили территорию "Белого города" в Баку
Путин и Алиев посетили территорию "Белого города" в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев посетили территорию "Белого города" в Баку
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетили территорию "Белого города" в Баку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:04
2024-08-19T16:04
2024-08-19T17:57
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетили территорию "Белого города" в Баку, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры государств вместе проехали по территории "Белого города" на автомобиле "Мерседес". Алиев был за рулем. "Белый город" - это градостроительный проект по восстановлению и развитию восточной части Баку, так называемого Черного города (ранее пригород Баку, в котором в конце XIX - начале ХХ веков сосредоточились предприятия нефтяной промышленности). Проект включает в себя десять универсальных районов городского типа. Парковый квартал находится на высоте 25 метров над уровнем моря. В квартале, соседствующем с одним из самых больших парков столицы - парком Низами, строятся жилые комплексы, школа, детский сад, бизнес-центр, сеть дорог, а также подземные паркинги. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Лидеры государств провели переговоры и подписали ряд совместных документов.
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Путин и Алиев отправились осматривать "Белый город"
Путин и Алиев отправились осматривать "Белый город"
2024-08-19T16:04
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РИА Новости
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владимир путин, ильхам алиев, баку, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Баку, В мире
Путин и Алиев посетили территорию "Белого города" в Баку
Президент РФ Путин и Ильхам Алиев посетили территорию "Белого города" в Баку
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетили территорию "Белого города" в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры государств вместе проехали по территории "Белого города" на автомобиле "Мерседес". Алиев был за рулем.
"Белый город" - это градостроительный проект по восстановлению и развитию восточной части Баку, так называемого Черного города (ранее пригород Баку, в котором в конце XIX - начале ХХ веков сосредоточились предприятия нефтяной промышленности). Проект включает в себя десять универсальных районов городского типа.
Парковый квартал находится на высоте 25 метров над уровнем моря. В квартале, соседствующем с одним из самых больших парков столицы - парком Низами, строятся жилые комплексы, школа, детский сад, бизнес-центр, сеть дорог, а также подземные паркинги.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Лидеры государств провели переговоры и подписали ряд совместных документов.