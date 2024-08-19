https://ria.ru/20240819/gorod-1967101523.html

Путин и Алиев после переговоров вместе поехали в "Белый город"

Путин и Алиев после переговоров вместе поехали в "Белый город" - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев после переговоров вместе поехали в "Белый город"

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в резиденции "Загульба" поехали вместе на автомобиле в "Белый город" в Баку, РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:34

2024-08-19T15:34

2024-08-19T15:34

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

россия

баку

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в резиденции "Загульба" поехали вместе на автомобиле в "Белый город" в Баку, лидер Азербайджана сел за руль "Мерседеса", передает корреспондент РИА Новости. "Белый город" - это градостроительный проект по восстановлению и развитию восточной части Баку, так называемого Черного города (ранее пригород Баку, в котором в конце XIX - начале ХХ веков сосредоточились предприятия нефтяной промышленности). Проект включает в себя десять универсальных районов городского типа. Также лидеры государств планируют посетить кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку, затем будет организован Государственный прием от имени президента Азербайджана в честь президента РФ во дворце "Гюлистан". Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Лидеры государств провели переговоры и подписали ряд совместных документов.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

азербайджан

россия

баку

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Путин и Алиев отправились осматривать "Белый город" Путин и Алиев отправились осматривать "Белый город" 2024-08-19T15:34 true PT0M23S

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ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, россия, баку