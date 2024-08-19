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Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора

Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора - РИА Новости, 19.08.2024

Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора

Избирательная комиссия Курской области сообщила, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:24

2024-08-19T18:24

2024-08-19T18:24

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единая россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области сообщила, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5 сентября. "С 28 августа избиратели Курской области смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому. Такое решение приняла избирательная комиссия Курской области в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации", - сообщается в Telegram-канале облизбиркома. Сообщается, что досрочное голосование на выборах губернатора и совмещенных с ними выборах пройдет в период с 28 августа по 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября, подчеркивают в облизбиркоме. На выборы губернатора Курской области зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая России", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.

https://ria.ru/20240819/sertifikaty--1967153905.html

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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр