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Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора - РИА Новости, 19.08.2024
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18:24 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/golosovanie-1967156212.html
Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора
Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора - РИА Новости, 19.08.2024
Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора
Избирательная комиссия Курской области сообщила, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:24
2024-08-19T18:24
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единая россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области сообщила, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5 сентября. "С 28 августа избиратели Курской области смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому. Такое решение приняла избирательная комиссия Курской области в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации", - сообщается в Telegram-канале облизбиркома. Сообщается, что досрочное голосование на выборах губернатора и совмещенных с ними выборах пройдет в период с 28 августа по 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября, подчеркивают в облизбиркоме. На выборы губернатора Курской области зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая России", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора

Избирком: в Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Курск
Курск - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Курск. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области сообщила, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5 сентября.
"С 28 августа избиратели Курской области смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому. Такое решение приняла избирательная комиссия Курской области в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации", - сообщается в Telegram-канале облизбиркома.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
Сообщается, что досрочное голосование на выборах губернатора и совмещенных с ними выборах пройдет в период с 28 августа по 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября, подчеркивают в облизбиркоме.
На выборы губернатора Курской области зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая России", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.
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