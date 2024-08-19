https://ria.ru/20240819/golikova-1967052294.html
Голикова отметила положительную динамику медицинского туризма в Россию
Голикова отметила положительную динамику медицинского туризма в Россию - РИА Новости, 19.08.2024
Голикова отметила положительную динамику медицинского туризма в Россию
Положительная динамика медицинского туризма граждан Китайской Народной Республики в Россию наблюдается в последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:13
2024-08-19T13:13
2024-08-19T13:13
россия
китай
татьяна голикова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Положительная динамика медицинского туризма граждан Китайской Народной Республики в Россию наблюдается в последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы отмечаем положительную динамику по такому направлению, как медицинский туризм. За последние пять лет количество граждан Китая, которые с различными целями посетили медицинские организации министерства здравоохранения, составило 198 тысяч", - сказала Голикова по итогам заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Она выразила надежду на то, что это направление будет развиваться. Вице-премьер также подчеркнула совместные успехи в развитии телемедицины, а также сотрудничества в сфере санитарно-эпидемиологической ситуации, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний. "Хочу отметить, что рамках профилактики и лечения неинфекционных заболеваний мы развиваем такие направления, как офтальмология… сбережение материнства и детства, также психиатрию. Кроме того, важное направление, над которым мы работаем – это направление онкологии и ядерной медицины", - добавила Голикова.
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россия, китай, татьяна голикова
Россия, Китай, Татьяна Голикова
Голикова отметила положительную динамику медицинского туризма в Россию
Голикова отметила положительную динамику медицинского туризма из Китая в Россию
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Положительная динамика медицинского туризма граждан Китайской Народной Республики в Россию наблюдается в последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Мы отмечаем положительную динамику по такому направлению, как медицинский туризм. За последние пять лет количество граждан Китая, которые с различными целями посетили медицинские организации министерства здравоохранения, составило 198 тысяч", - сказала Голикова по итогам заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Она выразила надежду на то, что это направление будет развиваться. Вице-премьер также подчеркнула совместные успехи в развитии телемедицины, а также сотрудничества в сфере санитарно-эпидемиологической ситуации, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний.
"Хочу отметить, что рамках профилактики и лечения неинфекционных заболеваний мы развиваем такие направления, как офтальмология… сбережение материнства и детства, также психиатрию. Кроме того, важное направление, над которым мы работаем – это направление онкологии и ядерной медицины", - добавила Голикова.