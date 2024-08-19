https://ria.ru/20240819/germaniya-1967186815.html

Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ

Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2024

Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ

Высокопоставленные немецкие чиновники продвигают мысль о том, что подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" якобы организовала Россия, сообщает РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:34

2024-08-19T20:34

2024-08-19T20:34

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Высокопоставленные немецкие чиновники продвигают мысль о том, что подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" якобы организовала Россия, сообщает издание Guardian. "Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под "ложным флагом", проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом", - пишет издание. Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240819/podryv-1967155368.html

https://ria.ru/20240819/germaniya-1967177621.html

https://ria.ru/20240819/lavrov-1967033066.html

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в мире, россия, германия, северный поток, северный поток — 2, украина