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Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
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20:34 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967186815.html
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ
Высокопоставленные немецкие чиновники продвигают мысль о том, что подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" якобы организовала Россия, сообщает РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:34
2024-08-19T20:34
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Высокопоставленные немецкие чиновники продвигают мысль о том, что подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" якобы организовала Россия, сообщает издание Guardian. "Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под "ложным флагом", проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом", - пишет издание. Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240819/podryv-1967155368.html
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в мире, россия, германия, северный поток, северный поток — 2, украина
В мире, Россия, Германия, Северный поток, Северный поток — 2, Украина
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ

Guardian: в ФРГ продвигают теорию, что Россия сама взорвала "Северные потоки"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Высокопоставленные немецкие чиновники продвигают мысль о том, что подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" якобы организовала Россия, сообщает издание Guardian.
"Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под "ложным флагом", проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом", - пишет издание.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Эксперт назвал украинскую версию о "Северных потоках" неправдоподобной
Вчера, 18:21
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках
Вчера, 19:41
На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"
Вчера, 12:19
 
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