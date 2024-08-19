https://ria.ru/20240819/germaniya-1967065869.html

Почти половина немцев стали чувствовать себя менее безопасно, показал опрос

Почти половина немцев стали чувствовать себя менее безопасно, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2024

Почти половина немцев стали чувствовать себя менее безопасно, показал опрос

Около половины немцев чувствуют себя менее безопасно в своей стране, чем пять лет назад, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:01

2024-08-19T14:01

2024-08-19T14:01

в мире

германия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около половины немцев чувствуют себя менее безопасно в своей стране, чем пять лет назад, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по запросу газеты Bild. "Опрос INSA для Bild показывает: 45% заявили, что их чувство безопасности снизилось... Только 15% чувствуют себя в большей безопасности, чем пять лет назад", - говорится в публикации Bild. Согласно опросу, для 38% немцев в этом вопросе за последние пять лет ничего не поменялось. Еще 2% воздержались от ответа. При этом наиболее некомфортно, согласно приведенным данным, жители ФРГ чувствуют себя на вокзалах: о том, что там небезопасно, заявили 52% респондентов. Опрос проводился с 15 по 16 августа. Общее число респондентов составило 1003 человека. Статистическая погрешность не приводится. Ранее Bild сообщала, что более 80% жителей Германии поддержали бы введение запрета на ношение ножей в общественных местах после ряда недавних атак с применением холодного оружия В последнее время по Германии прокатилась волна нападений с ножом. Самый резонансный случай произошёл 31 мая в городе Мангейм, где афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позднее от ран скончался полицейский Рувен Л.

https://ria.ru/20240807/germaniya-1964733682.html

https://ria.ru/20240731/opros-1963243899.html

германия

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в мире, германия