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В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет - РИА Новости, 19.08.2024
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17:38 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/germanija-1967146157.html
В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет
В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет - РИА Новости, 19.08.2024
В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет
Полиция Германии зарегистрировала в прошлом году рекордное за 11 лет число совершенных преступлений, оно составило почти 800 тысяч, сообщила газета Bild со... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:38
2024-08-19T17:38
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция Германии зарегистрировала в прошлом году рекордное за 11 лет число совершенных преступлений, оно составило почти 800 тысяч, сообщила газета Bild со ссылкой на отчет, опубликованный МВД страны. "Контрабанда, грабежи, насилие – центральная полиция Германии зарегистрировала в прошлом году наибольшее число преступлений с 2012 года... 790 245 преступлений названы в годовом отчете", - пишет газета. Bild подчеркивает, что количество совершенных правонарушений возросло на 12,5% в сравнении с 2022 годом. В среднем в прошлом году в Германии совершалось 2165 преступлений в день, говорится в публикации. Наиболее значительно возросло число нарушений мигрантами прав на проживание и пребывание, рост составил 38,3%. Также увеличилось число совершенных насильственных преступлений, карманных краж, уклонений от оплаты проезда. При этом Bild утверждает, что прошлый год также ознаменовался рекордным с 2013 года числом увенчавшихся успехом розысков. Всего в 2023 году правоохранители задержали более 235 тысяч разыскиваемых преступников. Ранее издание Bild опубликовало результаты проведенного институтом INSA опроса, согласно которому сейчас около половины немцев чувствуют себя менее безопасно в своей стране, чем пять лет назад.
https://ria.ru/20240716/obvinenie-1960087136.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет

Bild: полиция Германии зарегистрировала рекордное за 11 лет число преступлений

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция Германии зарегистрировала в прошлом году рекордное за 11 лет число совершенных преступлений, оно составило почти 800 тысяч, сообщила газета Bild со ссылкой на отчет, опубликованный МВД страны.
"Контрабанда, грабежи, насилие – центральная полиция Германии зарегистрировала в прошлом году наибольшее число преступлений с 2012 года... 790 245 преступлений названы в годовом отчете", - пишет газета.
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Bild подчеркивает, что количество совершенных правонарушений возросло на 12,5% в сравнении с 2022 годом. В среднем в прошлом году в Германии совершалось 2165 преступлений в день, говорится в публикации.
Наиболее значительно возросло число нарушений мигрантами прав на проживание и пребывание, рост составил 38,3%. Также увеличилось число совершенных насильственных преступлений, карманных краж, уклонений от оплаты проезда.
При этом Bild утверждает, что прошлый год также ознаменовался рекордным с 2013 года числом увенчавшихся успехом розысков. Всего в 2023 году правоохранители задержали более 235 тысяч разыскиваемых преступников.
Ранее издание Bild опубликовало результаты проведенного институтом INSA опроса, согласно которому сейчас около половины немцев чувствуют себя менее безопасно в своей стране, чем пять лет назад.
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