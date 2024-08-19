https://ria.ru/20240819/germanija-1967146157.html

В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет

В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет - РИА Новости, 19.08.2024

В Германии зафиксировали рекордное число преступлений за 11 лет

Полиция Германии зарегистрировала в прошлом году рекордное за 11 лет число совершенных преступлений, оно составило почти 800 тысяч, сообщила газета Bild со... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:38

2024-08-19T17:38

2024-08-19T17:38

в мире

германия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция Германии зарегистрировала в прошлом году рекордное за 11 лет число совершенных преступлений, оно составило почти 800 тысяч, сообщила газета Bild со ссылкой на отчет, опубликованный МВД страны. "Контрабанда, грабежи, насилие – центральная полиция Германии зарегистрировала в прошлом году наибольшее число преступлений с 2012 года... 790 245 преступлений названы в годовом отчете", - пишет газета. Bild подчеркивает, что количество совершенных правонарушений возросло на 12,5% в сравнении с 2022 годом. В среднем в прошлом году в Германии совершалось 2165 преступлений в день, говорится в публикации. Наиболее значительно возросло число нарушений мигрантами прав на проживание и пребывание, рост составил 38,3%. Также увеличилось число совершенных насильственных преступлений, карманных краж, уклонений от оплаты проезда. При этом Bild утверждает, что прошлый год также ознаменовался рекордным с 2013 года числом увенчавшихся успехом розысков. Всего в 2023 году правоохранители задержали более 235 тысяч разыскиваемых преступников. Ранее издание Bild опубликовало результаты проведенного институтом INSA опроса, согласно которому сейчас около половины немцев чувствуют себя менее безопасно в своей стране, чем пять лет назад.

https://ria.ru/20240716/obvinenie-1960087136.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия