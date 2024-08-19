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В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев
В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев - РИА Новости, 19.08.2024
В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев
Гражданин России, в прошлом проживавший в Воронежской области, задержан в Луганской Народной Республике по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:09
2024-08-19T07:09
2024-08-19T07:09
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ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Гражданин России, в прошлом проживавший в Воронежской области, задержан в Луганской Народной Республике по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - сообщил в региональном ведомстве. Установлено, что задержанный в 2022 году, будучи на территории Украины, был завербован сотрудниками СБУ "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации". Уточняется, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - сообщили в УФСБ.
https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966968895.html
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служба безопасности украины, россия, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Украина
В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев
УФСБ ЛНР: за сотрудничество с Киевом задержан бывший житель Воронежской области