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В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/fsb-1966971955.html
В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев
В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев - РИА Новости, 19.08.2024
В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев
Гражданин России, в прошлом проживавший в Воронежской области, задержан в Луганской Народной Республике по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:09
2024-08-19T07:09
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
россия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Гражданин России, в прошлом проживавший в Воронежской области, задержан в Луганской Народной Республике по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - сообщил в региональном ведомстве. Установлено, что задержанный в 2022 году, будучи на территории Украины, был завербован сотрудниками СБУ "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации". Уточняется, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - сообщили в УФСБ.
https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966968895.html
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служба безопасности украины, россия, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Украина
В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за работу на Киев

УФСБ ЛНР: за сотрудничество с Киевом задержан бывший житель Воронежской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Гражданин России, в прошлом проживавший в Воронежской области, задержан в Луганской Народной Республике по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - сообщил в региональном ведомстве.
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Установлено, что задержанный в 2022 году, будучи на территории Украины, был завербован сотрудниками СБУ "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации". Уточняется, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий.
"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - сообщили в УФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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