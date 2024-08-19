Рейтинг@Mail.ru
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 19.08.2024 (обновлено: 08:17 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/fond-1966975412.html
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной - РИА Новости, 19.08.2024
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:05
2024-08-19T08:17
россия
сша
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость")", - говорится в сообщении.Организация основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права."Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО", - уточнили в Генпрокуратуре РФ.
https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a8fc437ebed8ba760e241a79c4d5c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, США, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной

ГП РФ признала нежелательной деятельность "Фонда Клуни за справедливость"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость")", - говорится в сообщении.
Организация основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права.
"Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО", - уточнили в Генпрокуратуре РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Американская мечта, давай, до свидания!
4 июня, 08:00
 
РоссияСШАГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала