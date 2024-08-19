https://ria.ru/20240819/fond-1966975412.html

Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной

Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной - РИА Новости, 19.08.2024

Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:05

2024-08-19T08:05

2024-08-19T08:17

россия

сша

генеральная прокуратура рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость")", - говорится в сообщении.Организация основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права."Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО", - уточнили в Генпрокуратуре РФ.

https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, генеральная прокуратура рф, общество