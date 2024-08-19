Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной
ГП РФ признала нежелательной деятельность "Фонда Клуни за справедливость"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость")", - говорится в сообщении.
Организация основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права.
"Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО", - уточнили в Генпрокуратуре РФ.
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