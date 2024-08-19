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ФНС опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Блиновской - РИА Новости, 19.08.2024
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13:11 19.08.2024 (обновлено: 13:17 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/fns-1967051921.html
ФНС опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Блиновской
ФНС опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Блиновской - РИА Новости, 19.08.2024
ФНС опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Блиновской
Налоговая опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Елены Блиновской, заявила в суде представитель ФНС. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:11
2024-08-19T13:17
происшествия
москва
россия
ярославская область
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Налоговая опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Елены Блиновской, заявила в суде представитель ФНС. Прокуратура Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету РФ в результате налогового преступления, сообщило 1 августа столичное надзорное ведомство. "Дело направлено в районный суд, и там рассматривается, в том числе, заявление прокуратуры о взыскании материального ущерба в соизмеримой (ее задолженности по налогам - ред.) сумме... Получается, будет двойное взыскание", - сказала представитель налоговой инспекции на заседании Арбитражного суда Москвы. Она просила отложить вопрос о банкротстве Блиновской, чтобы работать с ней по прежней схеме, когда та по разрешению следствия продает часть имущества ради погашения долга. Процедура же банкротства и реализации имущества, по ее мнению, может затянуться и привести к продажам по заниженной стоимости. Арбитражный суд Москвы в понедельник должен был рассмотреть заявление Блиновской о банкротстве, но отложил заседание на ноябрь, чтобы дождаться кассационного обжалования результатов проверки и решения районного суда, который рассматривает уголовное дело. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом - соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.
https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html
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происшествия, москва, россия, ярославская область, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Ярославская область, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Блиновской

В ФНС опасаются двойного взыскания долгов с Блиновской

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Налоговая опасается двойного взыскания долгов с "королевы марафонов" Елены Блиновской, заявила в суде представитель ФНС.
Прокуратура Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету РФ в результате налогового преступления, сообщило 1 августа столичное надзорное ведомство.
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"Дело направлено в районный суд, и там рассматривается, в том числе, заявление прокуратуры о взыскании материального ущерба в соизмеримой (ее задолженности по налогам - ред.) сумме... Получается, будет двойное взыскание", - сказала представитель налоговой инспекции на заседании Арбитражного суда Москвы.
Она просила отложить вопрос о банкротстве Блиновской, чтобы работать с ней по прежней схеме, когда та по разрешению следствия продает часть имущества ради погашения долга. Процедура же банкротства и реализации имущества, по ее мнению, может затянуться и привести к продажам по заниженной стоимости.
Арбитражный суд Москвы в понедельник должен был рассмотреть заявление Блиновской о банкротстве, но отложил заседание на ноябрь, чтобы дождаться кассационного обжалования результатов проверки и решения районного суда, который рассматривает уголовное дело.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом - соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.
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