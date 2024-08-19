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В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России - РИА Новости, 19.08.2024
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19:52 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/fabriki-1967179930.html
В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России
В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России
Западные "фабрики мыслей" должны быть запрещены в России, а работа с ними должна приравниваться к работе на иностранное государство, заявил первый зампред... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:52
2024-08-19T19:52
россия
андрей луговой
госдума рф
лдпр
вооруженные силы украины
суджа
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Западные "фабрики мыслей" должны быть запрещены в России, а работа с ними должна приравниваться к работе на иностранное государство, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). "Западные "фабрики мыслей", несущие деструктив в информационном пространстве (в российском и зарубежном сегменте), формирующие антироссийское мировоззрение, должны быть запрещены в России. Содействие и сотрудничество с ними должно приравниваться к работе на иностранное государство", - сообщил Луговой в своем Telegram-канале. По мнению депутата, британские "мозговые центры" уже давно перешли пограничную черту, которая отделяет идеологию от экстремизма и терроризма, так как на их базе воспитание поколения русофобов, реализованы сотни антироссийских программ, а также через них формируется агентурная сеть и вооружается "пятая колонна". "Решение МИД России о запрете въезда в Россию представителей ряда британских аналитических центров, конечно, сузит ареал их обитания. Однако невозможность физического присутствия нежелательных персон в стране должна подкрепляться и другими мерами", - отметил он. Ранее американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военных ВСУ. ФСБ завела дело на иностранных журналистов государственной итальянской телерадиокомпании Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". Их действия подпадают под действие Уголовного кодекса, российские компетентные ведомства предпринимают необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками телерадиокомпании преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер, подчеркивается в сообщении дипведомства.
https://ria.ru/20240819/deyatelnost--1967151508.html
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россия, андрей луговой, госдума рф, лдпр, вооруженные силы украины, суджа, общество
Россия, Андрей Луговой, Госдума РФ, ЛДПР, Вооруженные силы Украины, Суджа, Общество
В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России

Депутат ГД Луговой: западные фабрики мыслей должны быть запрещены в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Западные "фабрики мыслей" должны быть запрещены в России, а работа с ними должна приравниваться к работе на иностранное государство, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).
"Западные "фабрики мыслей", несущие деструктив в информационном пространстве (в российском и зарубежном сегменте), формирующие антироссийское мировоззрение, должны быть запрещены в России. Содействие и сотрудничество с ними должно приравниваться к работе на иностранное государство", - сообщил Луговой в своем Telegram-канале.
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По мнению депутата, британские "мозговые центры" уже давно перешли пограничную черту, которая отделяет идеологию от экстремизма и терроризма, так как на их базе воспитание поколения русофобов, реализованы сотни антироссийских программ, а также через них формируется агентурная сеть и вооружается "пятая колонна".
"Решение МИД России о запрете въезда в Россию представителей ряда британских аналитических центров, конечно, сузит ареал их обитания. Однако невозможность физического присутствия нежелательных персон в стране должна подкрепляться и другими мерами", - отметил он.
Ранее американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военных ВСУ.
ФСБ завела дело на иностранных журналистов государственной итальянской телерадиокомпании Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". Их действия подпадают под действие Уголовного кодекса, российские компетентные ведомства предпринимают необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками телерадиокомпании преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер, подчеркивается в сообщении дипведомства.
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